Pericol pe Defileul Jiului

Lucrările au fost demarate imediat din cauza pericolului uriaș pentru șoferi și pasageri.

Din cauza alunecărilor de teren, bolovanii au început să cadă de pe versanți iar viața oamenilor e pusă în pericol.

„Aceste lucrări se efectuează cu echipaje specializate, cu alpiniști utilitari specializați în astfel de lucrări. Nu pot fi făcute de oricine.

Alpiniștii verifică versantul și acolo unde constată că sunt roci în pericol de a se disloca le dislocă manual.”, a transmis Cristian Tudor, DRDP Craiova.

Traficul în zonă va fi restricționat o perioadă. Aceste lucrări sunt necesare pentru siguranța participanților la trafic, spun autoritățile. Și fac apel la șoferi să evite staționarea în zonele cu versanți și să se îndrepte către parcările autorizate.