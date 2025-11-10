Deși estimările actuale vorbesc despre un orizont de timp de aproximativ 10.000 de ani, cercetătorii nu exclud posibilitatea ca procesul de „dezoxigenare globală” să înceapă mult mai devreme, ca urmare a schimbărilor climatice și a intervenției umane asupra mediului.

Potrivit studiilor recente citate de agenția spațială americană, Pământul se îndreaptă încet spre o nouă etapă a evoluției sale, în care nivelul de oxigen din atmosferă ar putea scădea semnificativ. Acest fenomen, natural din punct de vedere geologic, ar putea fi accelerat de activitatea umană — în special de poluare, despăduriri și creșterea concentrației de dioxid de carbon.

Ce s-ar întâmpla dacă oxigenul ar începe să dispară

Cercetătorii au testat, prin simulări, posibilele efecte ale unei scăderi bruște a oxigenului atmosferic. Rezultatele sunt îngrijorătoare: chiar și o reducere de 1% ar avea consecințe vizibile asupra organismului uman — oboseală accentuată, dificultăți de respirație și scăderea performanței fizice.

Dacă nivelul ar scădea cu 10%, viața de zi cu zi ar deveni aproape imposibilă, iar o reducere de 30% ar fi catastrofală. Pe lângă impactul asupra oamenilor, sistemele tehnologice ar fi grav afectate: motoarele mașinilor și avioanelor nu ar mai funcționa corespunzător, iar stratul de ozon – alcătuit tot din oxigen – s-ar deteriora rapid, permițând radiațiilor solare să pătrundă nefiltrate spre suprafața Pământului.

O problemă lentă, dar reală

NASA subliniază că nu este vorba despre un scenariu apocaliptic iminent, ci despre un proces lent, care depinde în mare măsură de felul în care omenirea va gestiona planeta în următoarele milenii. Totuși, oamenii de știință avertizează că schimbările climatice, arderea combustibililor fosili și defrișările masive ar putea accelera drastic declinul oxigenului atmosferic.

„Chiar și mici dezechilibre pot declanșa reacții în lanț cu efecte dramatice asupra ecosistemelor”, se arată într-un raport NASA.

În prezent, cercetătorii studiază modul în care oceanele – principala sursă de oxigen a planetei – ar putea fi afectate de acidifiere și poluare. Scăderea nivelului de oxigen marin ar putea duce la dispariția unor specii și la dezechilibre majore în lanțurile trofice.

Un viitor care depinde de acțiunile prezentului

Deși predicțiile se referă la un viitor foarte îndepărtat, specialiștii insistă că măsurile luate acum pentru combaterea poluării și protejarea pădurilor pot amâna considerabil acest scenariu sumbru.

„Pământul nu rămâne fără oxigen mâine, dar direcția în care ne îndreptăm ar trebui să ne facă mai atenți. Oxigenul este resursa care susține tot ce numim viață”, avertizează experții NASA.