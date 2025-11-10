Conform relatărilor pasagerilor, totul s-a petrecut dintr-odată, fără nicio avertizare. Într-un clip video devenit viral pe rețelele de socializare, se poate vedea cum oamenii încearcă să-și pună măștile, în timp ce atmosfera din cabină devine tot mai tensionată.

„Se simțea miros de fum. A fost o nebunie!”

Una dintre pasagere, cea care a publicat imaginile pe internet, a povestit clipele de panică trăite la bord:

„Tocmai am aterizat în Los Angeles împreună cu fratele meu. Avionul a pierdut un motor. Măștile de oxigen au căzut, iar echipajul striga să le punem imediat. Cabina s-a depresurizat, se simțea miros de fum... A fost o nebunie. Slavă Domnului că am ajuns cu bine!”

Potrivit informațiilor preliminare, aeronava ar fi suferit o problemă tehnică la unul dintre motoare, motiv pentru care pilotul a decis să reducă rapid altitudinea pentru a stabiliza presiunea din cabină și a asigura oxigenul necesar pasagerilor.

Final fericit după minute de teroare

Deși incidentul a provocat panică la bord, echipajul a reușit să gestioneze situația cu calm, iar avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul din Los Angeles. Niciun pasager nu a fost rănit, însă mulți au declarat că nu vor uita niciodată spaima trăită.

Compania aeriană urmează să investigheze cauzele exacte ale incidentului, pentru a preveni situații similare în viitor.