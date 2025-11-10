Conform relatărilor pasagerilor, totul s-a petrecut dintr-odată, fără nicio avertizare. Într-un clip video devenit viral pe rețelele de socializare, se poate vedea cum oamenii încearcă să-și pună măștile, în timp ce atmosfera din cabină devine tot mai tensionată.
„Se simțea miros de fum. A fost o nebunie!”
Una dintre pasagere, cea care a publicat imaginile pe internet, a povestit clipele de panică trăite la bord:
„Tocmai am aterizat în Los Angeles împreună cu fratele meu. Avionul a pierdut un motor. Măștile de oxigen au căzut, iar echipajul striga să le punem imediat. Cabina s-a depresurizat, se simțea miros de fum... A fost o nebunie. Slavă Domnului că am ajuns cu bine!”
Potrivit informațiilor preliminare, aeronava ar fi suferit o problemă tehnică la unul dintre motoare, motiv pentru care pilotul a decis să reducă rapid altitudinea pentru a stabiliza presiunea din cabină și a asigura oxigenul necesar pasagerilor.
Final fericit după minute de teroare
Deși incidentul a provocat panică la bord, echipajul a reușit să gestioneze situația cu calm, iar avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul din Los Angeles. Niciun pasager nu a fost rănit, însă mulți au declarat că nu vor uita niciodată spaima trăită.
Compania aeriană urmează să investigheze cauzele exacte ale incidentului, pentru a preveni situații similare în viitor.
@the_tail_tracker Flight from Fort Lauderdale to L.A. Oxygen masks dropped. Nobody knew what happened. Then Plane drops over the Grand Canyon from 36,000 ft to 10,000 ft in about 30 seconds so we can breathe. #FYP ♬ original sound - The Tail Tracker