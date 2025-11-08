Bucureștenii care s-au aflat în seara zilei de 7 noiembrie în zona de nord a orașului, aproape de Aeroportul Băneasa, au avut parte de o imagine rară: un avion uriaș, fără aripi, era transportat pe străzile Capitalei. Fuselajul aeronavei, rămas întreg după ce aparatul a fost dezmembrat, era încărcat pe un camion de mari dimensiuni, escortat de echipaje de poliție. Imaginile surprinse de trecători au fost publicate pe TikTok, unde au devenit rapid virale.

„Fraților, a aterizat avionul pe linia de tramvai”

Transportul neobișnuit a fost observat inițial în zona Aerogării, unde camionul a fost surprins trecând pe linia de tramvai. Cei aflați în trafic au privit uimiți scena, comentând că părea că un avion de pasageri tocmai aterizase pe străzile Bucureștiului. Ulterior, convoiul a avansat spre DN1, provocând o aglomerație considerabilă în jurul miezului nopții, la intersecția cu Șoseaua de Centură. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată cum vehiculul uriaș blochează benzile, fiind însoțit de mai multe mașini ale poliției.

Convoiul a continuat drumul spre Vălenii de Munte

Câteva ore mai târziu, alte filmări apărute pe TikTok arătau avionul ajuns pe DN1A, în apropierea localității Vălenii de Munte. Acolo, transportul a provocat din nou blocaje, drumul îngust și cu o singură bandă pe sens devenind dificil de traversat pentru ceilalți participanți la trafic.

Detaliile oficiale ale transportului special

Potrivit unui anunț publicat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transportul fuselajului a fost programat între 5 și 12 noiembrie 2025. Traseul stabilit includea mai multe rute majore: intersecția Ion Ionescu de la Brad – DN1 – Centura București – A3 – DN1 – DN1B – DN1A – Vălenii de Munte – DN1A – Centura Săcele – Centura Brașov – DN73 – DN73G – A3 – DN73 – Râșnov.

„Vehiculul transportă o structură metalică. Lățimea maximă a vehiculului este 6,60 m, masa totală 70,60 tone, lungime de 33 m, înălțime de 4,94 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic. Menționăm că în conformitate cu OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice viteza maximă de deplasare a vehiculelor cu depășiri este de 70 km/oră. Etapele de desfășurare ale transportului sunt stabilite de poliția rutieră. Vehiculul va fi însoțit de autovehicule de însoțire autorizate și de echipaje ale poliției rutiere. Transportul nu se va desfășura în perioadele și pe sectoarele de drum pe care sunt semnalate fenomene meteorologice periculoase, prin codurile galben, portocaliu sau roșu.”, se arată în comunicatul CNAIR.

Avionul își schimbă destinul: de la zbor la hotel de lux

Conform datelor oficiale, fuselajul transportat este al unui Boeing 737-500, fostă aeronavă a companiei Blue Air, falimentară între timp. Înmatriculat YR-AMC, avionul a fost achiziționat în iunie 2016. Modelul, construit în 1991, a fost folosit anterior de Lufthansa, până în ianuarie 2016, când a fost retras din serviciu, potrivit site-ului planespotters.net.

Pe corpul avionului, trecătorii au putut observa un mesaj care dezvăluie viitorul inedit al aparatului de zbor: acesta urmează să fie transformat într-un hotel tematic. „O destinație ascunsă în centrul României, unde un avion devine poveste” este sloganul afișat pe fuselaj, împreună cu adresa web a viitorului hotel.

Fostul Boeing 737-500, care a transportat mii de pasageri în perioada sa de activitate, se pregătește astfel pentru o nouă viață, de data aceasta la sol, în inima Carpaților.

