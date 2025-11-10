Se consideră că pasagerii de la clasele I şi business, precum şi cei ai avioanelor private sunt responsabili de trei sau mai multe ori pentru emisiile care contribuie la încălzirea globală decât cei care călătoresc la clasa economy.

Argumentul țărilor pentru introducerea taxei

De aceea, o coaliţie de zece ţări propune un nou impozit, considerând că este corect ca aceia care au cel mai mult şi, prin urmare poluează cel mai mult să plătească pentru asta, a spus premierul spaniol Pedro sanchez la COP 30. Autorităţile franceze impun deja o taxă variabilă pe zborurile de lux, care este plătită pentru zborurile internaţionale spre şi în afara ţării.

Un avion de pasageri a străbătut Bucureștiul pe linia de tramvai. Imaginile virale au pus pe jar internauții

Ce reprezintă COP și rolul său

Conferinţa anuală este cunoscută sub numele de COP, care înseamnă Conferinţa Părţilor care au semnat tratatul ONU privind clima din 1992. Tratatul, denumit Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC), a angajat ţările să colaboreze pentru a combate schimbările climatice – o problemă pe care au recunoscut-o toate ţările şi care poate fi abordată cel mai bine împreună. Preşedinţia rotativă, deţinută în prezent de Brazilia, stabileşte agenda summitului şi lucrează pe tot parcursul anului pentru a mobiliza guvernele în vederea unor acţiuni şi obiective comune. Apoi, aceasta găzduieşte summitul de două săptămâni, atrăgând atenţia globală asupra acestei probleme şi oferind liderilor naţionali şansa de a schimba idei şi de a se responsabiliza reciproc.

Locația summitului și simbolismul său

Brazilia a ales să organizeze COP30 în oraşul Belem din Amazon, în speranţa de a sublinia simbolic importanţa pădurilor mondiale, care rămân ţinte pentru exploatarea forestieră şi industrii precum mineritul, agricultura şi extracţia combustibililor fosili.

Principalii actori și grupurile influente

Majoritatea guvernelor naţionale trimit echipe la negocieri. Adesea, ţările discută împreună în grupuri cu interese similare. Printre vocile mai proeminente se numără Alianţa Statelor Insulare Mici, care se confruntă cu o ameninţare existenţială din cauza creşterii nivelului mării, şi blocul G77+China al ţărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, influente sunt Grupul Africii şi Grupul BASIC, format din Brazilia, Africa de Sud, India şi China. Statele Unite, care în ianuarie s-au angajat să se retragă din Tratatul de la Paris privind schimbările climatice, s-au îndepărtat de rolul lor de lider pe care îl aveau în trecut. China, Brazilia şi alte ţări au intervenit pentru a umple golul.

Secretele Air Force One. S-a aflat ce conține avionul prezidențial al SUA. Puțini știau că există un mini-spital complet echipat la bordul aeronavei