În mai multe comune, sunt probleme cu apa de mai bine de doi ani, iar în unele zone, autoritățile au recomandat sau chiar impus raționalizarea apei.

Localități din România, afectate de secetă

În mai multe sate, oamenii nu au apă nici măcar pentru a-și rezolva sarcinile zilnice din gospodărie.

„Săptămâna trecută, ISU Mehedinți a efectuat un transport de apă menajeră de aproximativ 10 tone în satul Schitul Topolniței din comuna Izvoru Bărzi.

Astfel de solicitări vin din partea autorităților locale pentru a veni în sprijinul cetățenilor. Apa transportată provine din surse naturale și este special pentru uzul casnic, nu pentru consumul persoanelor.”, a declarat Daniela Înțeleptu, purtător de cuvânt ISU Mehedinți.

Membrii echipajelor ISU sunt solicitați din ce în ce mai des, unde transportă apă pentru uz casnic.