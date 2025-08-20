România, afectată de secetă. Oamenii primesc apă cu porția

Într-o comună din Buzău, oamenii beneficiază de apă doar 4 zile pe săptămână. În rest, aceștia sunt nevoiți să care apă de la fântânile din zonă.

„Uite aici e închisă... aici e deschisă. Aduc de aici de la fântână... e fântâna aici la colț. Pun bidon din ăla de 5 kg că nu pot să aduc mai mult... mai stau oleacă... iar mă duc, mai aduc una... că ce să facem? Dacă spun că nu e apă... noi ce să facem?”, spun oamenii.

Localnicii de abia reușesc să-și ducă la bun sfârșit treburile din gospodării.

„Vine soțul, de exemplu, la mine în weekend acasă cu bagajul de pe șantier și trebuie să spăl la mână... că practic mașina de spălat nu pot s-o folosesc.”, spune o femeie.

Nu în ultimul rând, nici măcar pompierii din comună nu pot interveni în cazul unei urgențe.

„Este sediul ISU, pompierii care nu au apă sunt racordați la aceeași rețea stradală și Doamne ferește dacă e vreun incendiu nu au cum să plece... și trebuie să așteptăm să vină de la Buzău.”, a transmis primarul comunei Beceni - Adrian Burlacu.

În același timp, o comună din Gorj le oferă apă localnicilor în funcție de zilele pare și impare ale lunii. Așadar, jumătate din sate primesc apă în zilele pare, iar cealaltă jumătate în cele impare.