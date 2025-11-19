Luptă contra-cronometru cu un incendiu alimentat de vânt

Zeci de echipaje de pompieri, sprijinite de elicoptere militare și civile, intervin pentru a limita pagubele celui mai mare incendiu urban din Japonia din ultimii aproape 50 de ani. Vânturile puternice au alimentat extinderea focului, care miercuri încă avansa spre pădurile din jurul orașului, notează postul public NHK.

Peste o sută de persoane au fost evacuate, iar o femeie în vârstă, declarată inițial dispărută, a fost găsită decedată. O altă persoană a fost transportată la spital cu arsuri și probleme respiratorii.

Cartiere întregi transformate în ruine

Imaginile surprinse din elicopter arată un peisaj apocaliptic: case carbonizate, străzi acoperite de resturi fumegânde și coloane uriașe de fum care se ridică deasupra districtului Saganoseki, o zonă situată pe un deal ce domină portul cunoscut pentru celebrul macrou Seki.

Martorii oculari descriu scene de neuitat. „Cerul era roșu, flăcările se ridicau la înălțimi uriașe. Nu îmi imaginam că se poate răspândi atât de rapid”, a declarat un localnic pentru NHK. O altă persoană a rezumat situația într-o singură frază: „Arde muntele.”

Într-o zonă a orașului, aproximativ 300 de locuințe au rămas fără curent electric.

Focul a trecut dincolo de oraș, ajungând până pe o insulă nelocuită

Flăcările nu s-au limitat la zona urbană. Vântul extrem de puternic a purtat scântei până pe versanții împăduriți din apropiere și chiar către o insulă nelocuită aflată la peste un kilometru distanță de coastă, care a fost, de asemenea, cuprinsă de incendiu.

Până acum, suprafața afectată depășește 48.000 de metri pătrați — aproximativ echivalentul a șapte terenuri de fotbal — iar autoritățile au evacuat 175 de locuitori în adăposturi de urgență. Incendiul a izbucnit la aproximativ 770 de kilometri sud-vest de Tokyo.

Guvernatorul prefecturii Oita a anunțat că a solicitat sprijinul Forțelor de Autoapărare ale Japoniei, iar armata participe deja la operațiunile aeriene de stingere.

Cauza declanșării incendiului rămâne neclară, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili originea tragediei.

Cel mai mare incendiu urban de la Sakata, 1976

Proporțiile focului fac ca acest episod să fie considerat cel mai grav incendiu urban din Japonia de la tragedia din 1976 din orașul Sakata, exceptând situațiile cauzate de cutremure. Comparativ, în 2016, un incendiu din Itoigawa a distrus 147 de clădiri pe o suprafață totală de 40.000 de metri pătrați — fără victime.