O româncă din Italia, arestată după ce a încercat să-și incendieze vecinii. Un bebeluș de un an se afla printre victime

Caz șocant în Italia
O tentativă de incendiere care putea avea consecințe dramatice a avut loc într-un bloc de locuințe din orașul Matera, Italia. O femeie de origine română, în vârstă de 34 de ani, a fost reținută de poliție după ce ar fi încercat să dea foc ușii vecinilor și a îndreptat o flacără spre aceștia, într-un moment în care se afla și un bebeluș de un an.

Flacără aprinsă la ușa vecinilor

Potrivit autorităților italiene, femeia ar fi declanșat incidentul folosind un spray inflamabil și o brichetă. Inițial, aceasta a încercat să incendieze ușa familiei cu care se afla în conflict. Ulterior, ar fi creat o flacără pe care a direcționat-o către cei doi părinți și copilul lor. Tatăl a reușit însă să se interpună, protejându-și partenera și bebelușul.

Vecinii au declarat că femeia era implicată de mai mult timp într-o stare tensionată cu locatarii blocului. Disputele ar fi izbucnit după deteriorarea geamului de la intrarea în imobil, moment în care aceasta ar fi refuzat să participe la curățenia comună și ar fi răspuns cu insultă.

În continuarea conflictului, femeia ar fi agitat amenințător o sticlă și ar fi scos un briceag. Una dintre vecine, care ținea bebelușul în brațe, s-a refugiat rapid în locuință.

Tentativă de evadare, oprită de poliție

La sosirea forțelor de ordine, agresoarea a încercat să fugă, aruncându-se pe o fereastră din spatele clădirii. Pentru a evita rănirea, și-ar fi pregătit o saltea ca amortizor. Tentativa de evadare nu i-a reușit, polițiștii reținând-o imediat.

În urma controlului efectuat în apartamentul ei, anchetatorii au confiscat spray-ul inflamabil și bricheta folosite în atac. Femeia a fost transportată în penitenciarul din Taranto, unde se află în arest preventiv.