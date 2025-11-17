Flacără aprinsă la ușa vecinilor

Potrivit autorităților italiene, femeia ar fi declanșat incidentul folosind un spray inflamabil și o brichetă. Inițial, aceasta a încercat să incendieze ușa familiei cu care se afla în conflict. Ulterior, ar fi creat o flacără pe care a direcționat-o către cei doi părinți și copilul lor. Tatăl a reușit însă să se interpună, protejându-și partenera și bebelușul.

Vecinii au declarat că femeia era implicată de mai mult timp într-o stare tensionată cu locatarii blocului. Disputele ar fi izbucnit după deteriorarea geamului de la intrarea în imobil, moment în care aceasta ar fi refuzat să participe la curățenia comună și ar fi răspuns cu insultă.

În continuarea conflictului, femeia ar fi agitat amenințător o sticlă și ar fi scos un briceag. Una dintre vecine, care ținea bebelușul în brațe, s-a refugiat rapid în locuință.

Tentativă de evadare, oprită de poliție

La sosirea forțelor de ordine, agresoarea a încercat să fugă, aruncându-se pe o fereastră din spatele clădirii. Pentru a evita rănirea, și-ar fi pregătit o saltea ca amortizor. Tentativa de evadare nu i-a reușit, polițiștii reținând-o imediat.

În urma controlului efectuat în apartamentul ei, anchetatorii au confiscat spray-ul inflamabil și bricheta folosite în atac. Femeia a fost transportată în penitenciarul din Taranto, unde se află în arest preventiv.