Ce au transmis autoritățile?

Intervenția pompierilor de la Stația Colibași, sprijiniți de echipajele Punctelor de Lucru Greaca și Călugăreni, a fost una amplă. Trei autospeciale de stingere și o ambulanță SAJ au ajuns rapid la fața locului, unde flăcările se manifestau violent, iar fumul dens îngreuna operațiunile.

Pentru că existau indicii că proprietarul se afla în casă, pompierii au pătruns printre resturile în flăcări pentru a-l căuta. Din păcate, acesta a fost găsit într-una dintre camere, fără suflare, medicii stabilind că nu mai poate fi salvat.

Pagubele materiale sunt considerabile: aproximativ 80% din acoperiș a ars, iar cinci camere, împreună cu mobilierul și bunurile din interior, au fost distruse aproape în totalitate.

Cauza probabilă: jar căzut din sobă

Primele concluzii ale anchetei arată că incendiul a pornit cel mai probabil de la jarul căzut dintr-un sistem de încălzire pe combustibil solid, care a aprins materialele combustibile din apropiere – un incident des întâlnit în perioada rece.