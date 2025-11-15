Incendiu violent la o pensiune din Tulcea. Zeci de turiști au fost evacuați

Incendiu

O pensiune din localitatea Mahmudia, județul Tulcea, a fost cuprinsă de flăcări sâmbătă seara, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a limita extinderea incendiului. Nicio persoană nu a rămas blocată în interior, iar toți turiștii și angajații au reușit să se evacueze înainte ca echipajele de intervenție să ajungă la fața locului.

46 de persoane au ieșit singure din clădire

Potrivit informațiilor furnizate ulterior de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea, în pensiune se aflau în total 31 de turiști – 26 de adulți și 5 copii – precum și 15 angajați. Cu toții au părăsit clădirea în siguranță.

„Incendiul se manifestă la acoperișul unității de cazare, cu flacără deschisă. Echipajele acționează din toate direcțiile pentru a împiedica propagarea focului către acoperișul restaurantului aflat la parter”, au explicat reprezentanții ISU.

Administratorul pensiunii a suferit arsuri ușoare la mâini, însă a refuzat transportul la spital.

Intervenție amplă a pompierilor

Alarma a fost dată în jurul orei 20:00, când un apel la 112 a semnalat fum gros și flăcări care ieșeau din acoperișul pensiunii. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și o autoscară, toate aparținând Detașamentului de Pompieri Tulcea.

Incendiul s-a extins rapid la structura din lemn a acoperișului, iar flăcările erau vizibile de la distanță. Pompierii au acționat pe durata serii pentru a localiza și stinge focul, încercând totodată să împiedice ca incendiul să cuprindă și zona de restaurant.

Deși intervenția promptă a permis evacuarea tuturor persoanelor, acoperișul unității a fost afectat în proporție semnificativă. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiștii ISU după finalizarea operațiunilor de stingere și răcire a zonei afectate.

 