46 de persoane au ieșit singure din clădire

Potrivit informațiilor furnizate ulterior de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea, în pensiune se aflau în total 31 de turiști – 26 de adulți și 5 copii – precum și 15 angajați. Cu toții au părăsit clădirea în siguranță.

„Incendiul se manifestă la acoperișul unității de cazare, cu flacără deschisă. Echipajele acționează din toate direcțiile pentru a împiedica propagarea focului către acoperișul restaurantului aflat la parter”, au explicat reprezentanții ISU.

Administratorul pensiunii a suferit arsuri ușoare la mâini, însă a refuzat transportul la spital.

Intervenție amplă a pompierilor

Alarma a fost dată în jurul orei 20:00, când un apel la 112 a semnalat fum gros și flăcări care ieșeau din acoperișul pensiunii. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și o autoscară, toate aparținând Detașamentului de Pompieri Tulcea.

Incendiul s-a extins rapid la structura din lemn a acoperișului, iar flăcările erau vizibile de la distanță. Pompierii au acționat pe durata serii pentru a localiza și stinge focul, încercând totodată să împiedice ca incendiul să cuprindă și zona de restaurant.

Deși intervenția promptă a permis evacuarea tuturor persoanelor, acoperișul unității a fost afectat în proporție semnificativă. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiștii ISU după finalizarea operațiunilor de stingere și răcire a zonei afectate.