Ce au transmis pompierii?

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, alarma a fost dată în comuna Brastavăţu, unde garajul unei locuințe a fost cuprins de flăcări. Incendiul s-a propagat imediat către casa din aceeași curte, necesitând o intervenție amplă.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD, sprijinite de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Brastavăţu, care a acționat cu o autospecială de stingere.

„Când au ajuns primele echipaje, garajul și acoperișul locuinței ardeau generalizat. În garaj se afla și un autoturism, cuprins în totalitate de flăcări”, au transmis reprezentanții ISU Olt. Eforturile pompierilor de a opri incendiul și de a elimina focarele ascunse au durat aproape trei ore.

Bilanțul pagubelor este considerabil: garajul a fost distrus complet, mașina din interior a ars în totalitate, o bucătărie de aproximativ 10 metri pătrați a fost afectată, iar circa 250 de metri pătrați din acoperișul casei au fost mistuiți de flăcări.

Conform primelor concluzii ale pompierilor, incendiul a fost provocat cel mai probabil de un scurtcircuit produs la un cablu electric deteriorat sau neizolat corespunzător.