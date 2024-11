Turcia este lovită puternic de ninsori. Patru persoane au fost date dispărute în provincia Ordu din nordul țării.

Cei patru și-au informat familiile că se adăpostesc într-o moschee și au cerut ajutor.

Acum, echipele de salvatori fac tot posibilul pentru a ajunge la ei.

Snow apocalypse paralyzes one region of Turkey 🥶😱



Due to snow, wind and frost, an entire highway stopped - hundreds of drivers were stuck on the road.