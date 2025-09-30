Primele indicii arată că este o pădure din perioada Cretacică extrem de bine conservată, fiindcă s-au găsit copaci, insecte și chiar pești fosilizați.

Cum arată ecosistemul fosilizat descoperit în țara noastră?

„Vedem un pește, dar întâmplarea face că e întreg. De aici e vârful cozii, până aici. Aici e partea cu capul. Se vede foarte bine. Aripioarele, cele dorsale și ventrale.”, spun cercetătorii.

Pădurea fosilizată surprinde prin acuratețea detaliilor rămase mărturie în piatră. Viețuitoarele și plantele ale căror urme se găsesc în Parcul Natural Putna trăiau pe Pământ la sfârșitul Cretacicului și începutul Paleogenului.

„Este vorba despre un ecosistem întreg în care găsim elemente de lemn pietrificat, fosile de pești, fosile de insecte.

Undeva în jur de 60 și ceva de milioane de ani în urmă.

Elementele surpriză au fost legate de lemnul pietrificat și insectele fosilizate care dau practic conturul acestui ecosistem.

Două fragmente de lemn pietrificat. Aceasta e destul de mică și e un fragment care provine dintr-un lemn un pic în descompunere la momentul pietrificării.”, a declarat Ion Militaru, administratorul Parcului Natural Putna.

Copacii pietrificați ar putea fi unici în Europa, iar specialiștii urmează să ducă fragmente la un laborator, pentru datare.

„La un moment dat, mă gândeam chiar la ideea de a încerca să vedem dacă există posibilitatea asta să declarăm zona respectivă ca rezervație naturală UNESCO.”, a completat acesta.

Mai multe fragmente fosilizate ar putea fi expuse în următoarea perioadă, însă, cel puțin în următorii 5-10 ani, zona unde se află situl nu va fi deschisă pentru public.