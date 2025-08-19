Incendiu lângă plajele din România

Focul s-a extins rapid din cauza vântului puternic, iar fumul gros a putut fi observat de la câțiva kilometri distanță, inclusiv de pe plajă. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru a limita extinderea flăcărilor spre zonele locuite și spre liniile de cale ferată din apropiere.

Martorii spun că vegetația uscată și temperaturile ridicate au favorizat izbucnirea incendiului.

Deocamdată nu au fost raportate victime și nici pagube materiale majore, însă autoritățile locale îi îndeamnă pe turiști și pe locuitorii din zonă să evite perimetrul până la