Cum funcționează acest „truc marin”

Peștii puf conțin tetrodotoxină, o substanță extrem de toxică pentru majoritatea animalelor. Totuși, în doze foarte mici, aceasta acționează ca un narcotic ușor, inducând o stare de relaxare. Delfinii nu îi vânează pentru hrană, ci îi ating delicat, eliberând o cantitate redusă de toxină în apă.

Fenomenul a fost documentat inclusiv de BBC, în 2014, când camerele au surprins un grup de delfini care își pasau între ei un pește puf, asemenea unui obiect de „distracție comună”. După câteva momente, animalele păreau complet relaxate, plutind leneș, cu mișcări line, ca și cum ar fi pășit într-o lume de vis.

O dovadă de inteligență

Deși nu există dovezi clare că delfinii caută intenționat aceste stări, repetiția comportamentului și transmiterea lui în cadrul grupului sugerează un grad de conștientizare remarcabil. Este încă o confirmare a faptului că aceste mamifere marine nu sunt doar jucăușe, ci și capabile de curiozitate și învățare socială.

În ocean, delfinii continuă să fascineze prin gesturi care par să îmbine joaca, instinctul și o formă de „plăcere interzisă” ce îi apropie, parcă, mai mult de oameni decât am fi crezut.