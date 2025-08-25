Scene dramatice în Mexic

Locuitorii unei comunități din Tecolutilla, Mexic, au realizat gravitatea valului de căldură abia când au început să audă zgomotele șocante: maimuțele urlătoare cădeau una câte una din copaci, răpuse de epuizare și deshidratare, în condițiile în care temperaturile treceau de 43°C. Cel puțin 83 de exemplare au fost găsite moarte doar în statul Tabasco, însă specialiștii spun că bilanțul real ar putea fi de câteva sute. Cele care au supraviețuit au fost salvate cu perfuzii și pachete de gheață.

Fenomen global

Astfel de episoade sunt raportate pe toate continentele. În Australia, colonii de lilieci s-au prăbușit din arbori, iar pe țărmurile Canadei, miliarde de scoici și crustacee au murit literalmente „fierte” în bălțile de pe litoral, atunci când temperaturile au depășit recorduri istorice. Cercetările arată că inclusiv gândacii, supuși unor temperaturi extreme, își pierd fertilitatea, ceea ce pune în pericol supraviețuirea speciei.

„Pe măsură ce emisiile continuă să împingă distribuția temperaturilor în sus, crește nu doar media, ci mai ales frecvența zilelor cu arșiță extremă”, avertizează Maximilian Kotz, climatolog la Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic.

Biodiversitate în colaps

Un studiu recent realizat de Kotz și echipa sa, pe baza monitorizării a peste 3.000 de populații de păsări, arată că speciile tropicale sunt cele mai afectate. Populațiile de păsări din regiunile tropicale s-au redus cu până la 38% în ultimele șapte decenii din cauza valurilor de căldură – un fenomen de aproape zece ori mai frecvent decât în trecut.

În Pacificul de Nord-Vest, vara lui 2021 a adus un „dom de căldură” cu temperaturi de peste 46°C. Rezultatul: plaje acoperite cu moluște și crustacee moarte. Profesorul Christopher Harley, biolog marin la Universitatea British Columbia, estimează că atunci au pierit peste 10 miliarde de scoici și 3 miliarde de midii doar în strâmtoarea Georgia.

Vulnerabilitate diferită

Deși unele specii au capacitatea de a se refugia în habitate mai reci, altele, cu ritm lent de reproducere, ar putea avea nevoie de decenii pentru a-și reface populațiile. Insectele, incapabile să își regleze temperatura corpului, trec prin cicluri de explozie urmate de prăbușiri, ceea ce duce la extincții locale. Studiile arată și că mamiferele mici, precum șoarecii africani, își pierd fertilitatea după expunerea la episoade de căldură extremă.

Căldura afectează și comportamentul animalelor

În zilele de caniculă extremă, animalele își reduc activitățile vitale – hrănirea, reproducerea, migrația – concentrându-se doar pe supraviețuire. La temperaturi critice, intervine însă dezorientarea, deshidratarea și, inevitabil, colapsul.

„Dacă creierul nu mai poate funcționa corect din cauza căldurii, animalele pur și simplu cad. Asta s-a întâmplat cu maimuțele care s-au prăbușit din copaci”, explică biologul PJ Jacobs, de la Universitatea din Pretoria.

Ecologiștii avertizează că valurile de căldură ar putea deveni, în următoarele decenii, una dintre principalele cauze ale pierderii biodiversității, comparabilă sau chiar mai gravă decât defrișările sau distrugerea habitatelor.