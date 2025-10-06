Deși par lipsiți de viață, specialiștii avertizează că acești mici mamiferi ar putea fi, de fapt, în plină hibernare — un proces natural care durează din noiembrie până în martie.

Ce trebuie să faci dacă găsești un arici nemișcat:

Nu îl îngropa și nu îl arunca.

Verifică dacă respiră lent și dacă este într-un loc sigur.

Dacă nu, mută-l într-o cutie uscată, într-un spațiu liniștit și ferit de frig.

Aricii sunt o specie protejată, esențială pentru echilibrul ecosistemului. Se hrănesc cu insecte, șerpi, șoareci și chiar viespi, fiind imuni la veninul acestora. Cercetătorii studiază de ani buni rezistența lor la toxine, un fenomen rar în lumea animală.