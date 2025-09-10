Începând cu 1 noiembrie 2025, zodiile Gemeni și Fecioară vor experimenta schimbări majore în destinul lor, influențate de mișcările planetelor și de configurațiile astrologice. Această perioadă marchează un moment de cotitură pentru aceste două semne zodiacale, aducând atât provocări, cât și oportunități importante, care pot schimba complet traiectoria lor de viață.

Gemenii vor fi afectați în mod direct de retrogradarea planetei Uranus, între 6 septembrie și 7 noiembrie 2025. Această influență îi va determina să-și reevalueze relațiile, planurile de carieră și direcțiile personale. Este o perioadă în care vechile tipare vor fi confruntate, iar renunțarea la obiceiuri sau colaborări care nu mai servesc scopurilor lor va fi necesară.

Pentru Gemenii care reușesc să accepte schimbarea, această perioadă poate fi extrem de benefică, oferindu-le șansa de a-și alinia alegerile cu adevăratul lor sine și de a experimenta evoluții semnificative atât în plan personal, cât și profesional.

Fecioara: echilibru între spiritualitate și realitate

În paralel, Fecioarele vor resimți efectele Nodurilor Lunare, Nodul Nord aflându-se în Pești și Nodul Sud în Fecioară, marcând începutul unui ciclu de aproximativ 18 luni. Această influență le va încuraja să își regândească prioritățile, să caute echilibrul între viața profesională și cea personală și să adopte o abordare mai spirituală asupra problemelor cotidiene.

Fecioarele vor fi provocate să elimine tiparele care le limitează, să analizeze relațiile și responsabilitățile lor și să ia decizii conștiente care să le permită să se dezvolte pe termen lung. Această perioadă poate fi decisivă în redefinirea destinului lor.

sursa: Click