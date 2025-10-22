Leu
Pentru Leu, trecerea Soarelui în Balanță marchează comunicarea și intimitatea emoțională. Acești nativi vor tânji după afecțiunea persoanelor dragi, momentele pline de dragoste fiind importante pentru ei.
Urmează o perioadă de redescoperire în relația de cuplu, comunicarea fiind cheia pentru o mai bună funcționare a acesteia. Gesturile mici fac diferența, iar timpul de calitate și cuvintele sincere și atitudinea onestă fac minuni în relația de cuplu. Astrele le recomandă să asculte la fel de mult pe cât vorbesc.
Balanță
Urmează o perioadă în care Balanțele se vor simți dezechilibrate, însă vor continua să atragă oameni prin carisma, energia și diplomația lor. Este o perioadă în care le este recomandat să se gândească ce își doresc cu adevărat pe plan amoros. Astrele le recomandă acestor nativi să nu joace un rol, ci să fie autentici, sinceri, pentru a permite persoanei potrivite să se apropie de ei.
Săgetător
Săgetătorii pot întâlni dragostea atunci când se așteaptă mai puțin. Cu Soarele în Balanță, acești nativi vor atrage atenția în grupurile sociale din care fac parte, și vor atrage oamenii ca un magnet. Dacă nu sunt deja implicați într-o relație amoroasă, astrele le recomandă să nu refuze diverse activități și ieșiri în oraș, deoarece sunt șanse mari să își întâlnească jumătatea.
Capricorn
În timpul tranzitului Soarelui prin Balanță, Capricornii vor avea parte de schimbări emoționale pe plan personal. Pentru cupluri, aceasta este perioada perfectă pentru a restabili munca în echipă și respectul reciproc, și chiar își pot face planuri serioase de viitor.
Taur
În perioada următoare, Soarele în Balanță armonizează abordarea față de afecțiune și stabilitate în ceea ce-i privește pe Tauri. Vor deveni mult mai relaxați și degajați în relația de cuplu, iar gesturile mici întăresc conexiunea emoțională.