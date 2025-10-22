Leu

Pentru Leu, trecerea Soarelui în Balanță marchează comunicarea și intimitatea emoțională. Acești nativi vor tânji după afecțiunea persoanelor dragi, momentele pline de dragoste fiind importante pentru ei.

Urmează o perioadă de redescoperire în relația de cuplu, comunicarea fiind cheia pentru o mai bună funcționare a acesteia. Gesturile mici fac diferența, iar timpul de calitate și cuvintele sincere și atitudinea onestă fac minuni în relația de cuplu. Astrele le recomandă să asculte la fel de mult pe cât vorbesc.

Balanță

Urmează o perioadă în care Balanțele se vor simți dezechilibrate, însă vor continua să atragă oameni prin carisma, energia și diplomația lor. Este o perioadă în care le este recomandat să se gândească ce își doresc cu adevărat pe plan amoros. Astrele le recomandă acestor nativi să nu joace un rol, ci să fie autentici, sinceri, pentru a permite persoanei potrivite să se apropie de ei.