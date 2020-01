Un cunoscut actor de comedie a murit

Terry Jones a facut parte din grupul Monty Python, cei care au realizat filmul despre care se spune ca ar fi cea mai buna comedie din toate timpurile: Airplane. El suferea de dementa de mai multa vreme.

Terence Graham Parry Jones (n. 1 februarie 1942) a fost un comic, scenarist, actor, regizor, autor de literatura infantila, istoric, comentator politic, si prezentator TV britanic. Este cunoscut in special pentru participarea sa in cadrul grupului umoristic Monty Python, precum si pentru documentarele sale pe teme istorice.

Jones s-a nascut in Colwyn Bay, Tara Galilor. A studiat la Royal Grammmar School din Guildford, unde a ajuns reprezentantul elevilor; a studiat filologie engleza la St Edmund Hall, Oxford. In timpul anilor de facultate a interpretat roluri comice, alaturi de Michael Palin, in trupa de teatru amator The Oxford Revue. Colaborarea cu canalul de televiziune History ii aduce "marelui si cunoscutului" comic rolulul de producator si prezentator al serialelor documentare Terry Jones's Barbarians, seriale de nivel prescolar, deloc documentate si lipsite de obiectivitate istorica.