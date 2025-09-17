Sarcina pare simplă la prima vedere, însă are un mic „truc”: trebuie mutat un singur băț de chibrit pentru ca ecuația să devină corectă.

De ce sunt importante testele de inteligență?

Astfel de exerciții nu sunt doar o distracție, ci și o metodă prin care putem evalua rapid gândirea logică și atenția la detalii. În psihologie, testele de inteligență sunt utilizate pentru a măsura diverse abilități cognitive – de la raționament logico-matematic și gândire vizual-spațială, până la inteligența verbală și cea emoțională. De-a lungul timpului, aceste teste au fost corelate cu nivelul de adaptabilitate și chiar cu succesul academic sau profesional.

Revenind la exercițiul nostru, provocarea este să identifici rapid bățul de chibrit care trebuie mutat. Nu există limită de timp, însă cei care găsesc soluția repede demonstrează o capacitate de gândire peste medie.

Ai reușit să rezolvi?

Soluția corectă

Cheia este în cifra 7. Dacă muți bățul de sus al acesteia și îl adaugi la unul dintre 5, vei obține cifra 6. Astfel, ecuația devine:

6 + 5 = 11

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

O transformare simplă, dar genială, care arată cât de mult contează atenția la detalii și gândirea creativă.