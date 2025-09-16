Test IQ de matematică

Nu reflectă întreaga personalitate și nici nu definesc valoarea cuiva, dar oferă indicii importante despre modul în care funcționează mintea. În școli și psihologie, aceste teste pot scoate la iveală atât talentele ascunse, cât și nevoia de sprijin suplimentar, iar în viața de zi cu zi, ele sunt și o modalitate distractivă de antrenament mental.

Astăzi îți propunem un puzzle care a stârnit multe reacții pe internet. Tot ce ai de făcut este să identifici regula din spatele calculelor și să afli rezultatul final. Atenție: ai la dispoziție doar câteva secunde!

Iată provocarea:

2 + 7 = 27

4 + 4 = 24

5 + 9 = 42

6 + 0 = ?

La prima vedere, ecuațiile par să fie greșite. Totuși, dacă analizezi atent, vei observa o regulă comună. De exemplu, 2 + 7 = 9, iar 9 înmulțit cu 3 devine 27. Aceeași logică se aplică mai departe: 4 + 4 = 8, iar 8 × 3 = 24; 5 + 9 = 14, iar 14 × 3 = 42.

Acum e rândul necunoscutei: 6 + 0 = 6, iar 6 × 3 = 18.

Răspunsul corect este 18.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Dacă ai descoperit soluția într-un timp scurt, înseamnă că ai un spirit logic bine antrenat și o atenție deosebită la detalii. Chiar și așa, nu uita că testele de acest tip sunt mai mult un exercițiu distractiv decât o măsură absolută a inteligenței.