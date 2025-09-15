Specialiștii spun că astfel de provocări nu sunt doar amuzante, ci și utile. Ele evaluează atenția la detalii, memoria vizuală și capacitatea de a rezolva probleme, oferind o imagine generală asupra abilităților cognitive ale unei persoane. Rezultatele nu reprezintă un diagnostic, dar pot indica nivelul de potențial intelectual și sunt folosite frecvent în educație, cercetare sau chiar în procese de selecție profesională.

Răspunsul corect

Dacă nu ai reușit să descoperi varianta diferită, iată indiciul: femeia din al doilea rând, a treia poziție, se evidențiază printr-o nuanță distinctă de ruj. Diferența este mică, dar tocmai această subtilitate pune la încercare spiritul de observație.

Ce spun psihologii

Un scor ridicat la un test IQ poate ajuta în orientarea profesională sau în descoperirea copiilor cu abilități peste medie. Totuși, un rezultat mai modest nu înseamnă că o persoană nu poate reuși în carieră sau în viață. Majoritatea oamenilor au capacitatea de a învăța și de a progresa, chiar dacă ritmul diferă de la un individ la altul.

Fiecare persoană are puncte forte și slăbiciuni în diferite tipuri de inteligență: unii excelează în logică și analiză, alții în creativitate sau abilități practice. Testele de acest tip ne reamintesc că inteligența nu este un concept unic, ci un ansamblu de competențe și aptitudini care ne definesc.