Pe masă se află o ecuație formată din bețe de chibrit:

5 + 9 = 19

La o analiză rapidă este evident că egalitatea este greșită. Provocarea ta este să o corectezi, mutând doar un singur băț de chibrit. Pare ușor, dar nu toată lumea reușește să găsească soluția în câteva secunde.

Ce măsoară acest test?

Astfel de exerciții nu îți verifică doar cunoștințele de matematică, ci și:

capacitatea de observație,

atenția la detalii,

gândirea logică și creativă,

abilitatea de a găsi soluții rapide.

Specialiștii spun că testele de acest tip sunt folosite adesea pentru a evalua nivelul IQ și modul în care o persoană abordează rezolvarea problemelor.

Rezolvarea testului

Dacă nu ai găsit încă soluția, iată cum se face:

Tot ce trebuie să faci este să iei bățul vertical din cifra 9 aflată după semnul egal și să îl așezi deasupra cifrei 9 din stânga egalului.

În acest fel:

numărul 19 devine 13,

cifra 9 se transformă în 8.

Noua ecuație arată astfel: 5 + 8 = 13, ceea ce este corect.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Interpretarea rezultatelor IQ

Deși este doar un joc, mulți îl folosesc ca test de inteligență. Iată o clasificare generală a nivelului IQ:

peste 140 – genii și lideri vizionari,

131 – 140 – cercetători, inventatori și specialiști de top,

121 – 130 – persoane cu inteligență mult peste medie (aprox. 6% din populație),

111 – 120 – nivel ușor peste medie,

101 – 110 – inteligență medie,

91 – 100 – în jur de un sfert din populația globală se află aici,

81 – 90 – ușor sub medie, cu aptitudini mai practice,

71 – 80 – dificultăți în înțelegerea unor concepte mai complexe.

Dacă ai reușit să rezolvi problema în mai puțin de 10 secunde, înseamnă că ai o capacitate de observație excelentă și o minte ageră. Iar dacă nu ai găsit răspunsul, nu e nicio problemă – exercițiile de acest tip sunt menite să antreneze gândirea și să aducă puțină distracție în același timp.