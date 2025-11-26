Specialiștii spun că astfel de teste nu măsoară doar acuitatea vizuală, ci și nivelul de concentrare. Cei care reușesc să depisteze toate detaliile într-un timp foarte scurt se remarcă, de regulă, printr-un IQ ridicat și reflexe cognitive foarte bune.

Cele două imagini par, la prima vedere, perfect similare. Totuși, trei detalii au fost modificate strategic pentru a crea această provocare. Dacă încă nu ai reușit să le identifici, iată unde se ascund diferențele:

Prima diferență se află la nivelul capului băiatului.

A doua modificare apare în zona mâinii.

A treia diferență este prezentă chiar în desenul la care lucrează copilul.

Aceste elemente sunt evidențiate în varianta de soluție, pentru cei care nu au descoperit toate indicii în timpul alocat.

Ce semnifică valorile IQ

Pentru curioși, iată cum sunt interpretate, în general, intervalele de scoruri IQ:

Peste 140 – nivel asociat geniilor și liderilor excepționali.

131 – 140 – scor întâlnit frecvent la cercetători, experți și manageri de top.

121 – 130 – aproximativ 6% din populația lumii se încadrează aici, cu valori considerabil peste medie.

111 – 120 – inteligență peste nivelul obișnuit.

101 – 110 – zona considerată standard, reprezentând media populației.