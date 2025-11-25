Specialiștii folosesc adesea astfel de exerciții pentru a evalua gândirea abstractă, atenția la detalii și capacitatea de a identifica tipare. Cei care reușesc să descifreze rapid logica din spatele acestor ecuații sunt considerați persoane cu abilități cognitive foarte dezvoltate.

Provocarea

Ai următoarele relații:

9 + 1 = 64

8 + 2 = 36

7 + 3 = 16

Și întrebarea: Cât face 6 + 4?

Cum se rezolvă?

Pentru a descoperi rezultatul, trebuie observată o regulă comună. Suma numerelor din stânga nu are legătură directă cu numărul din dreapta, ceea ce înseamnă că operațiile sunt interpretate altfel.

Să analizăm prima ecuație:

9 + 1 = 64

Dacă în loc de adunare folosim scăderea, obținem:

9 − 1 = 8

Iar 8 la pătrat este 64.

Așadar regula pare să fie:

(primul număr – al doilea număr)²

Aplicăm aceeași logică la 6 + 4:

6 − 4 = 2

2² = 4

Răspunsul corect este: 4

Ce indică nivelul IQ-ului?

Testele de inteligență plasează indivizii pe diferite intervale, în funcție de punctaj:

Peste 140 – nivel excepțional, specific geniilor și liderilor cu abilități cognitive ieșite din comun

131–140 – întâlnit des la cercetători, specialiști și persoane cu gândire analitică avansată

121–130 – aproximativ 6% din populația lumii se încadrează aici, peste media obișnuită

111–120 – ușor peste medie

101–110 – zona medie, considerată inteligența standard