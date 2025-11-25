Specialiștii folosesc adesea astfel de exerciții pentru a evalua gândirea abstractă, atenția la detalii și capacitatea de a identifica tipare. Cei care reușesc să descifreze rapid logica din spatele acestor ecuații sunt considerați persoane cu abilități cognitive foarte dezvoltate.
Provocarea
Ai următoarele relații:
9 + 1 = 64
8 + 2 = 36
7 + 3 = 16
Și întrebarea: Cât face 6 + 4?
Cum se rezolvă?
Pentru a descoperi rezultatul, trebuie observată o regulă comună. Suma numerelor din stânga nu are legătură directă cu numărul din dreapta, ceea ce înseamnă că operațiile sunt interpretate altfel.
Să analizăm prima ecuație:
9 + 1 = 64
Dacă în loc de adunare folosim scăderea, obținem:
9 − 1 = 8
Iar 8 la pătrat este 64.
Așadar regula pare să fie:
(primul număr – al doilea număr)²
Aplicăm aceeași logică la 6 + 4:
6 − 4 = 2
2² = 4
Răspunsul corect este: 4
Ce indică nivelul IQ-ului?
Testele de inteligență plasează indivizii pe diferite intervale, în funcție de punctaj:
Peste 140 – nivel excepțional, specific geniilor și liderilor cu abilități cognitive ieșite din comun
131–140 – întâlnit des la cercetători, specialiști și persoane cu gândire analitică avansată
121–130 – aproximativ 6% din populația lumii se încadrează aici, peste media obișnuită
111–120 – ușor peste medie
101–110 – zona medie, considerată inteligența standard