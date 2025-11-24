Fie că este vorba despre enigme, jocuri logice, iluzii optice sau teste de atenție, aceste exerciții stimulează gândirea rapidă, spiritul de observație și capacitatea de a identifica tipare ascunse.

De această dată, îți prezentăm un puzzle vizual care a pus în dificultate mii de utilizatori. Imaginea ilustrează mai multe blocuri colorate care amintesc de piesele unui joc de tip Tetris, iar misiunea este să descoperi forma finală obținută prin rotirea corectă a două cuburi.

Cât de repede poți găsi soluția?

Cei care reușesc să identifice răspunsul în mai puțin de 7 secunde sunt considerați a avea abilități vizuale și logice peste medie. Testul este un exercițiu excelent pentru evaluarea atenției la detalii, a percepției vizuale și a capacității de analiză rapidă.

Se spune că doar aproximativ 1% dintre participanți reușesc să rezolve puzzle-ul în intervalul de timp recomandat, un indiciu al unei minți extrem de agere. Chiar dacă nu te încadrezi în acest procent, astfel de provocări rămân utile pentru dezvoltarea gândirii strategice și pentru menținerea funcțiilor cognitive la cote înalte.

Soluția puzzle-ului

Imaginea prezintă două cuburi colorate ce trebuie combinate printr-o rotire în sensul acelor de ceasornic. După aplicarea transformării, forma corectă corespunde variantei C, potrivit testului publicat de platforma jagranjosh.com.

Dacă ai găsit răspunsul corect, ai demonstrat o atenție excelentă și o capacitate remarcabilă de procesare vizuală. Iar dacă nu, continuă să exersezi: astfel de provocări sunt ideale pentru antrenarea creierului și pot contribui în timp la îmbunătățirea performanțelor cognitive.