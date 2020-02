Socrul Andreei Balan si-a ucis concubina cu 25 de lovituri de cutit

Socrul Andreei Balan si-a ucis concubina in anul 1988. El a fost condamnat si a ispasit o pedeapsa de 10 ani de zile pentru fapta sa. Iata ce a declarat ulterior in presa despre cele intamplate:

„Concubina m-a păcălit să semnez niște acte. Noi eram colegi, lucram la aceeași fabrică. Și pentru că mi-am pus semnătura pe acele acte eram pasibil de 15-20 de pușcărie. Am făcut crima. Îmi asum acest lucru. După ce am aflat de treaba cu actele, m-am dus acasă, ne-am certat și am tăiat-o. Dar lucrurile nu sunt așa cum s-au spus.

Cea mai mare lovitură avea patru centimetri, așa cum arată și în raport. Ea s-a speriat și a făcut infarct. Aceasta a fost cauza decesului. Am regretat și regret și acum. Imediat ce am conștientizat, m-am dus și m-am predat. Am fost condamnat la 10 ani de pușcărie. Dacă intram pe actele pe care ea m-a pus să le semnez făceam 25 de ani', a declarat Nelu Burcea, pentru Cancan.

„Voi ieși cu o carte, un roman pe care îl scriu acum. O poveste adevărată despre violența domestică. Un subiect inspirat din viața mamei mele. Am câteva campanii de informare în ceea ce privește violența domestică, pe care doresc să le desfășor, după care îmi doresc să vin și cu un film, să văd dacă e serial sau este un film artistic, tot despre violența domestică.

Este un subiect care m-a marcat, un subiect care interesează și o poveste care cred eu că poate să inspire lumea. Am depășit ceea ce s-a întâmplat fiind puternic, mergând mai departe și dorind mereu să-mi depășesc condiția.

Am ajutat-o pe mama mea și încerc să fiu mereu lângă ea pentru a-i ține energia sus. Povestea mamei poate să inspire poveștile altor mii și milioane de femei atât din România, cât și din afară. Aș vrea ca și femeile, dar și bărbații să vadă că se poate trece peste orice atâta timp cât mintea îți este puternică.

Tatăl meu a fost foarte violent în familia noastră. O bătea pe mama foarte des, a îndurat destul de multe din cauza lui. Ei nu mai sunt împreună de foarte mulți ani, s-au despărțit în urmă cu ceva timp.

Ceea ce s-a întâmplat m-a făcut să îmi doresc să lupt pentru viața mea, să devin un om mai bun și să realizez ceva cu viața mea. Toate lucrurile acestea violente, toată viața mea și cât a îndurat mama de la tata o să le găsiți în cartea mea. Îmi doresc să fie vizibile pentru a schimba lumea în bine', a declarat George Burcea.