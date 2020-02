Rugaciunea care se spune pe 1 februarie

Sfantul Mucenic Trifon este sarbatorit in fiecare an in data de 1 februarie si este cunoscut drept sfantul care alunga insectele. Pentru aceasta zi se spune o rugaciune speciala Sfantului Mucenic Trifon. Iata care e rugaciunea:

Rugaciune catre Sfantul Mucenic Trifon

O, Sfinte Mucenice Trifon, grabnic ajutatorule al tuturor celor ce la tine alearga si se roaga inaintea sfintei tale icoane, degrab ascultatorule si mijlocitorule! Auzi-ne si acum in tot ceasul rugaciunea noastra, a nevrednicilor robilor tai, care cinstim sfanta pomenirea ta: ca tu, bineplacutule al lui Hristos, insuti ai fagaduit mai inainte de iesirea ta din viata aceasta stricacioasa ca te vei ruga Domnului pentru noi si ai cerut de la Dansul darul acesta: daca cineva, in oricare nevoie si intristare a sa, va prinde a chema sfant numele tau, acela izbavit va fi de toata navalirea celui rau.

Si precum oarecand pe fiica imparatului de la Roma, care de diavol se chinuia, o ai vindecat, asijderea si pe noi pazeste-ne de cursele lui cumplite in toate zilele vietii noastre si mai vartos in ziua cea infricosata a suflarii noastre celei de pe urma mijloceste pentru noi, cand intunecatele chipuri ale viclenilor diavoli ne vor impresura si vor incepe sa ne infricoseze.

Fii noua atunci ajutator si grabnic izgonitor al viclenilor diavoli si la Imparatia Cerurilor calauzitor, unde acum stai cu ceata sfintilor inaintea Scaunului lui Dumnezeu; roaga pe Domnul sa ne invredniceasca si pe noi a fi partasi ai veseliei si bucuriei celei de-a pururea fiitoare, ca dimpreuna cu tine sa ne invrednicim a slavi pe Tatal si pe Fiul si pe Sfantul Duh, Mangaietorul, in veci. Amin.