Rihanna se iubeste din nou cu ASAP Rocky cu care a mai avut o tentativa de relatie in 2013. Cei doi au fost fotografiati in ipostaze tandre de catre tabloidele britanice si se pare ca ar fi petrecut o noapte impreuna la New York. In acest moment cei doi nu vor sa recunoasca public relatia.

Rapperul mai are la activ relatii cu vedete, inainte de Rihanna el a fost impreuna cu modelul Kendall Jenner, cea care e sora mai mica a lui Kim Kardashian.