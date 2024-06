Rică Răducanu îi invită pe turiști la terasa lui din Neptun, unde va sta toată vara, întâmpinând clienții cu glume și povești, cum numai el știe să spună.

„Numai barosanii se duc la mare, la Mamaia, e scump acolo, veniți, la mine, la Neptun, se mănâncă mai bine și nu sunt prețuri mari. Am deschis zilele trecute terasa noastră, Braseria Sirena, am avut o grămadă de turiști. Ce șucăr a fost, că nu mai erau locuri la mese, veneau și câteva 6-7 persoane, cu toată familia. Nu zic așa că sunt eu, aici, și laud, dar avem mâncare bună. Acest local voiam să îl numim „La Rică și Costică și la bar Marinică!”, dar am lăsat pe numele lor de firmă. Și acum e lume la terasă, e full, mai stau câteva zile, mai socializez, mai dau un autograf, lumea să bucură să mă vadă, mai vorbim despre fotbal, mai le povestesc amintiri. O să ținem deschis cam până pe 23 august, dacă merge bine, așa am avut în fiecare an”, a declarat R[ducanu pentru Click!

Fostul mare sportiv a dezvăluit și de ce prețurile la mâncare, la vestita sa terasă, nu sunt deloc piperate, așa cum se întâmplă la alte localuri de pe litoral.

„Noi, aici, la terasa din Neptun, nu avem prețuri foarte mari, pentru că finul meu, care se ocupă de tot, are și fermă, lângă Constanța. Prin urmare, gătește mai ales cu legume și cu carne de la el, de acolo, nu le cumpără”, a arătat acesta.

Vă prezentăm și câteva prețuri, la cele mai solicitate mâncăruri din meniu: Ciorbă de burtă, 22 de lei, ciorbă de fasole, 18 lei, cartofi prăjiți, 10 lei, mititei la grătar, 5 lei bucata, pizza, la prețul de 30 de lei, spaghete milaneze, 29 de lei, creveți cu salată, 35 de lei, salată de ton, 30 de lei, pastramă de oaie la tigaie, 25 de lei, cafea, pomana porcului cu mămăliguță, 35 de lei, șnițel de pui 22 de lei, o cafea, 10 lei.

Rică Răducanu, fost mare portar al echipei Rapid, a analizat, pentru Click!, și meciurile echipei naționale de fotbal cu Ucraina și cu Belgia, la Euro 2024:

„M-am uitat și la meciul România-Belgia, foarte mișto meci, sincer vă zic, avem echipă puternică, ambițioasă. Cu Ucraina am avut o șansă bună, am și câștigat, dar nici cu Belgia nu am jucat rău, puteam face un egal. Din păcate, belgienii ne-au curățat! Sper ca, ultimul meci al României, cu Slovacia, de care depinde calificarea noastră, să îl biruim, pentru noi ar fi foarte frumos să câștigăm!”.