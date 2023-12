Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre relația dintre PSD și PNL în coaliția de guvernare, precum și despre relația specială pe care o are cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, într-un interviu acordat în exclusivitate la Culisele puterii. Președintele PSD a precizat, la Realitatea PLUS, și ce șanse are un candidat comun cu PNL la alegerile prezidențiale în 2024 și de ce l-a supărat Rareș Bogdan.