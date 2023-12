Există sute de rețete cu carne de pui, însă pulpele de pui sunt în general preferate, pentru că sunt mai gustoase. Nu este nimic mai simplu decât să gătiți pulpe de pui la tigaie. Toată lumea iubește carnea de pui.

Iată cum poți găti pulpele de pui la tigaie cu sos de vin ca să fie cu piele crocantă și carne fragedă și suculentă. Într-un timp scurt puteți pune pe masă bucăți de carne rumenite frumos, aromate și gustoase, însoțite de un sos extraordinar de bun, gătit în același timp cu pulpele.

De ce sunt mai bune pulpele de pui la tigaie

Carnea de pui se gătește ușor și rapid. Cele mai multe rețete de pui le întâlniți pregătite în cuptor, dar cele pregătite în tigaie, pe aragaz, sunt mai rapide și sunt la fel de gustoase. În acest mod se obține pielea crocantă. Dacă nu va place pielea, o puteți îndepărta doar după ce au fost gătite pulpele, iar carnea fragedă de sub această o să fie gătită perfect, căci grăsimea de sub piele este importantă în procesul de gătire. Timpii de gătire pe pot fi diferiți în funcție de mărimea pulpelor pe care le veți prăji.

Care sunt cele mai bune pulpe de pui pentru a face această rețetă - Trucurile care le dau savoare

Ca să obțineți cele mai bune pulpe de pui la tigaie cu sos de vin va recomand să folosiți pulpe cu os și piele.

Pielea ajută la prăjirea cu grăsimea ce se ascunde sub ea, iar osul este bun conducător de căldură, ajutând în același timp la menținerea umidității (ceea ce face carnea suculentă).

Puteți marina în prealabil pulpele de pui, dar acest lucru nu este obligatoriu.

Îl veți face însă dacă aveți pui de țară, cu carnea mai tare, așa că puteți lasă pulpele peste noapte în iaurt cu miere, boia și usturoi. A două zi le spălați, le uscați și le gătiți conform rețetei de mai jos.

Curățați foarte bine pielea de puf și tuleie și aveți grijă că acestea să fie uscate când le condimentati cu sare și piper. Pentru o piele crocantă este obligatoriu că aceasta să fie perfect uscată.

Trebuie să scoateți carnea din frigider cu minimum 30 până la 60 minute înainte să o gătiți. Este indicat să nu fie supusă unui șoc termic.

Pulpele de pui la tigaie se fac mai rapid decât la cuptor. În plus, nu încălzesc prea tare bucătăria.

Pulpe de pui la tigaie cu sos de vin - Ingrediente

4 buc. pulpe pui – partea superioară – medii spre mari

sare

piper

2 căței mari de usturoi

2 crenguțe cimbru

150 ml vin alb demisec

50 ml apă

ulei pentru prăjit

Pulpe de pui la tigaie cu sos de vin - Mod de preparare

Am încins uleiul într-o tigaie, apoi am pus pulpele de pui condimentate. Am frecat puțîn condimentele pe piele cu degetele.

Uleiul, va fi puțin mai sus de fundul tigăii, nu este nevoie să le prăjiți în baie de ulei.

Spuneam că uleiul trebuie să fie încins, dar nu foarte tare. Faceți proba cu coadă unei linguri de lemn. Dacă face bule de aer în jurul ei puteți pune pulpele în tigaie.

Am rotit pulpele cu grijă, că să nu sară uleiul pe mine. Am gătit până s-au rumenit frumos pe ambele părți și au fost gătite bine.

Dacă carnea lasă multă apă acoperiți tigaia cu un „capac” din sită perforată prin care intră aer, nu este încă momentul să fie înăbușite, au nevoie de aer pentru prajire corectă.

Când pulpele de pui au fost rumenite am aruncat o parte din ulei, aproximativ jumătate din cantitate.

Am adăugat cățeii de usturoi tăiați pe jumătate, crenguța de cimbru și le-am lăsat câteva secunde să se caleașcă.

Puteți pune și jumătate de ceapă tăiată julien, dar în acest caz trebuie să strecurați sosul.

În momentul în care a început să miroasă bine a usturoi, fără că acesta să devină auriu, am adăugat vinul și apă.

Am pus capacul și am lăsat focul foarte mic pentru 10 minute. Dacă aveți pulpe mari spre foarte mari le lăsăți 15 minute.

Lăsăți puiul fără capac cât timp puneți garnitură în farfurii, astfel încât carnea să se odihnească 5 minute după ce a fost gătită.

Se pot servi cu un piure de cartofi cremos, cartofi țărănești sau orice rețetă de cartofi vă place, cu legume sotate, precum și cu orez.