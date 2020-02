Profesoara de istorie s-a culcat cu 5 elevi. Imaginile cu ea au aparut pe site-urile pentru adulti

O profesoara in varsta de doar 30 de ani s-a culcat cu cel putin 5 dintre elevii ei iar imagini intime au aparut pe site-urile pentru adulti de curand. Ea a fost angajata unui liceu intre anii 2013 si 2019 unde era si antrenor de polo.

Fiona Viotti a fost si model si a aparut si in celebra revista Sports Illustrated. Ea si-a dat demisia in luna octombrie a anului trecut, atunci cand au aparuti primele imagini cu ea si elevii sai in ipostaze mai mult decat compromitatoare. Dupa acest moment ea a cazut intr-o depresie puternica, conform informatiilor furnizate de avocatul ei care a mai precizat ca totusi elevii ei nu aveau mai putin de 16 ani, varsta legala in Africa de Sud pentru a intretine relatii sexuale consensuale.