Trupul, pielea, parul si psihicul trebuie pregatite pentru primavara? Daca nu solutia este in aceasta strategie pentru tonus si voie buna numita dieta de primavara care invita soarele, lumina si vitalitatea sa intre in trupul si in mintea ta!

Parul, pielea, unghiile trebuie sa manance, ca oricare alte organe. Alegerea alimentelor potrivite, acesta este unul din marile secrete ale frumusetii si tonusului. De ce? Pentru ca toata iarna organismul s-a alimentat din rezerve, iar inceputul de primavara il gaseste aproape de zero, astfel ca trebuie sa primeasca, prin alimentatie, suportul de care are nevoie ca sa straluceasca.

Detoxifierea de primavara

Este un demers care trebuie facut cu blandete. Cele mai bune metode de detoxifiere de primavara, asa cum sunt ele prezentate in cartea “Detoxifierea pentru lenesi” de Anne Benoit, sunt consumul de fibre, lichide, fructe si legume, in exces.

Fibrele sunt elementul care “agata” toxinele si contribuie esential la eliminarea lor. Sursa cea mai potrivita de fibre, de buna calitate, sunt cerealele integrale de grau, ovaz si secara.

Lichidele, intr-o cura de detoxifiere, inseamna un consum de 2-2,5 litri pe zi. Supe de legume simple, fara grasime si fara alte adausuri, apa plata, ceai de plante si compot simplu, fara zahar, din fructe. Adauga la toate acestea o singura portie de carne pe zi, doua-trei produse lactate degresate, si cel putin doua portii de legume fierte in aburi. Combinatia te va ajuta sa elimini depozitele superficiale de grasimi, acumulate peste iarna, va da o tenta roz pielii, iti va limpezi privirea si te va face sa te simti plina de energie. Sfatul este ca o cura de detoxifiere sa nu dureze mai mult de o saptamana.

Sa-ti straluceasca pielea

O piele frumoasa inseamna un raport ideal in aportul de nutrienti, de la proteine, lipide, pana la minerale si vitamine. La aceasta se adauga aportul de lichide. Orice dezechilibru, indiferent cat ar fi de mic, intr-un sens sau altul, se vede pe piele ta. Pielea are un aer tern, cenusiu, daca nu este bine hranita; este iritabila daca nu primeste suficiente vitamine si minerale; si, evident, deshidratata in lipsa lichidelor, din interior.

Solutia este sa sa ii dai sa manance si sa bea, exact ceea ce si cat are nevoie. Primavara, in organism exista o carenta acuta de vitamina C ca efect al perioadei de iarna. Pielea ta are nevoie de ceapa verde, de patrunjel (una dintre plantele cele cele mai bogate in vitamina C), de ridichi si stevie, de spanac si de toate celelalte frunze verzi! Mananca salate in toate combinatiile posibile, cu suc de lamaie si ulei de masline, iar pielea ta va spune “sarut-mana pentru masa!”. Asta inseamna dieta de primavara.

O alta vitamina care prin deficitul ei face ca pielea sa sufere este vitamina A. Solutia sta in sucul de morcovi noi.

O cura de 250 de grame de morcovi tineri, pe zi, in orice combinatie, vreme de doua saptamani iti va imbunatatii radical pielea.

