În acest sens, vă aducem în atenţie o rețetă de paste de post extrem de ușor de realizat, recomandată de chef Cătălin Scărlătescu, cunoscut pentru preferința sa pentru preparate cu ingrediente puține, dar atent alese. Aceasta este potrivită nu doar pentru cei care țin postul, ci și pentru oricine doreşte o masă rapidă și aromată.

Ingrediente

Rețeta se bazează pe cinci ingrediente aflate la îndemână:

* 1 kilogram de paste scurte

* busuioc proaspăt

* rucola

* ulei de măsline

* muguri de pin.

În funcţie de gustul fiecăruia, se pot adăuga sare şi piper.

