Printre numeroasele locuri fascinante din întreaga lume, Strada Trenurilor din Hanoi, Vietnam, se distinge ca una dintre cele mai atrăgătoare destinații turistice ale acestei țări asiatice. Deși nu este o stație de tren în sensul tradițional, această stradă unică a câștigat o popularitate enormă datorită rutei sale neobișnuite. Un videoclip postat de utilizatorul de Twitter @gunsnrosesgirl3 a captat atenția publicului, arătând o tânără care stă pe stradă, într-o cafenea, în timp ce un tren trece foarte aproape de ea. Acest videoclip a devenit rapid viral, acumulând până acum 6,8 milioane de vizualizări.

There’s a street in Hanoi Vietnam where a train passes through several times a day



