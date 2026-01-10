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Lifestyle· 2 min citire
Nu prea i-a plăcut „singur acasă”. "Marv" din seria „Home Alone”, a vrut să-și petreacă sărbătorile cu o escortă
Daniel Stern în rolul Marv (1992 - Profimedia)
Publicat10 ian. 2026, 16:44
Actualizat10 ian. 2026, 17:34
SursăRealitatea
Actorul Daniel Stern, celebru pentru rolul hoțului Marv din seria „Singur Acasă”, se confruntă cu probleme legale în California. La vârsta de 68 de ani, acesta a fost amendat de poliție după ce a fost surprins încercând să angajeze o escortă într-un hotel, chiar în perioada sărbătorilor de iarnă.
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