Nu prea i-a plăcut „singur acasă”. "Marv" din seria „Home Alone”, a vrut să-și petreacă sărbătorile cu o escortă

Publicat 10 ian. 2026, 16:44 Actualizat 10 ian. 2026, 17:34 Sursă Realitatea

Actorul Daniel Stern, celebru pentru rolul hoțului Marv din seria „Singur Acasă”, se confruntă cu probleme legale în California. La vârsta de 68 de ani, acesta a fost amendat de poliție după ce a fost surprins încercând să angajeze o escortă într-un hotel, chiar în perioada sărbătorilor de iarnă.

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