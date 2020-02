Miracolul din frigider care ne poate salva - Multe gospodine il ignora

Uite cum poti folosi drojdia de bere in tratamentele tale. Proprietatile drojdiei de bere Drojdia de bere are 17 vitamine, in special din grupa B, 14 minerale diferite, oligoelemente, aminoacizi si proteine. Aceste lucruri o recomanda drept un excelent supliment alimentar.

Exista doua tipuri de drojdie de bere: drojdie de bere activa sau vie, care este cel mai des folosita si drojdia de bere inactiva, care isi pastreaza calitatile nutritive, dar nu mai are probiotioce.

Drojdia inactiva se gaseste sub forma de fulgi sau pudra si poate fi introdusa in alimentatie sau sub forma de comprimate.

Drojdia de bere inactiva nu le este recomandata celor care sufera de tulburari intestinale, cum ar fi colita ulceroasa, caci risca sa agraveze inflamatia.

Drojdia de bere activa le este contraindicata persoanelor cu imunitate scazuta sau care fac chimioterapie. Ea trece prin bariera intestinala si poate fi la originea unor infectii.

Cum previi gripa cu drojdie de bere

Cand consumi drojdie de bere e ca si cum ai inghiti o armata de celule, pregatite sa te apere. Acestea ataca toxinele din organism si intaresc sistemul imunitar, gratie vitaminelor si oligoelementelor. Drojdia de bere intareste activitatea fagocitelor, celulele care capteaza microbii pentru a-i distruge.

Conform nutriţionistului american Paul Bragg, drojdia conţine o mare cantitate de proteine, vitamine, minerale, dar şi de acid nucleic, responsabil pentru formarea de celule noi care să le înlocuiască pe cele deteriorate. Acidul nucleic are capacitatea de a întârzia îmbătrânirea prematură. “Consumând drojdie de bere timp îndelungat, o armată de celule vii pătrunde în organism, nu numai pentru a ataca toxinele care circulă în sânge, ci şi pentru a întări sistemul imunitar al acestuia. În plus, drojdia de bere poate reface flora intestinală distrusă de medicamente şi antibiotic”, spune nutriţionistul, citat de biolandia.ro. Cu toate acestea, medicii atrag atenţia că drojdia de bere nu este pentru oricine. Chiar dacă nu produce efecte adverse, trebuie consumată cu moderaţie deoarece poate da dureri de stomac şi balonări. “Ca să evităm aceste neplăceri putem consuma drojdiade bere împreună cu ceai de chimen sau anason. De asemenea, când se începe o cură cu drojdie de bere trebuie consumată iniţial o cantitate mică, pe care să o creşti gradual. În cazul bolnavilor de diabet este recomandat un control la medic pentru că drojdia de bere poate schimba modul în care organismul răspunde la zahăr.