Toate gospodinele folosesc piperul negru în mâncare, însă proprietățile acestuia îl fac util și pentru anumite afecțiuni medicale. Medicul Rashi Tantia a vorbit despre beneficiile și proprietățile vindecătoare pe care piperul negru le deține, printre care arderea kilogramelor în plus și reducerea colesterolului, scrie Click.ro.

Piperul negru, aliatul nr.1 în diete

Nutriționiștii recomandă consumul de piper negru în alimentația persoanelor care se chinuie să slăbească. Piperina este compusul care oferă piperului negru toate beneficiile: îmbunătățește absorbția nutrienților, scade inflamația din organism, stimulează funcția creierului, controlează nivelul zahărului din sânge, nivelul colesterolului și chiar oferă protecție împotriva cancerului. Mai concret, este cunoscută și sub denumirea de „demachiant” intern.

„Piperul negru conține un compus numit piperina, care îi conferă acel gust picant caracteristic. Acest compus nu este doar responsabil pentru aroma sa îndrăzneață, ci aduce și o serie de beneficii sănătății. ”Piperina a fost legată de digestie îmbunătățită, absorbție îmbunătățită a nutrienților. În plus, piperul negru are proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, ceea ce îl face un plus valoros în orice diertă”, spune dieteticianul Rashi Tantia, potrivit Hindustan Times.

Cum ne ajutăm de piperul negru în dietă

Există mai multe variante de a introduce piperul negru în dietă. Îl putem adăuga în ceai, cafea, și mai multe băuturi consumate calde. De asemenea, se mai poate adăuga și în mâncăruri precum supe, salate sau sosuri.

„Ceaiul, cafeaua și alte băuturi calde pot fi condimentate cu piper negru, praf sau boabe, pentru a îmbunătăți aroma și gustul. Preparatele din legume și curry din gospodăriile indiene sunt rareori preparate fără a adăuga piper negru. Puteți adăuga piper negru în salate, sosuri și supe”, mai spune Dr. Tantya.