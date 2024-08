Analistul politic Miron Mitrea a comentat, in editia de duminica seara a emisiunii "Culisele Puterii" de la Realitatea PLUS, cel mai recent sondaj de opinie dat publicitatii, care releva o urcare spectaculoasa a liderului PNL Nicolae Ciuca in preferintele romanilor in cursa pentru Cotroceni, liderul PNL fiind gata de o confruntare cu Marcel Ciolacu in turul doi, daca alegerile ar avea loc duminica viitoare. Asta in timp ce Mircea Geoana s-a prabusit la doar un procent distanta de liderul AUR.