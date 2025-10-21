Berbec: 21 martie – 19 aprilie

Cu Luna Nouă în Balanță ți se activează sectorul parteneriatelor, astfel că te vei simți îndeajuns de puternică încât să te îndrepți către noi proiecte.

Pot fi proiecte legate de relații, mai ales dacă ești singură și cu visuri în această direcție. Mișcarea Lunii în Scorpion îți activează vigilența, astfel că nu vei mai cheltui fără să îți faci dinainte un plan.

Taur: 20 aprilie – 20 mai

Focusul este pe rutină astăzi. De asemenea, sănătatea joacă un rol important. Cu Luna Nouă în Balanță ești inspirată să începi obiceiuri noi, mai sănătoase.

De asemenea, programul îți este aranjat astfel încât să integrezi în rutina zilnică și exercițiile fizice. Mișcarea Lunii către Scorpion te face să te gândești la relațiile amoroase și cât de intense îți dorești să fie acestea.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Luna Nouă în Balanță te face să fii mai creativă și romantică. Vrei să începi proiecte noi sau relații de iubire. Odată ce Luna trece în Scorpion, ești mult mai concentrată pe task-urile zilnice. Ai o idee pe care dorești să o prezinți lumii pentru a vedea reacția generală.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Cu Luna Nouă în Balanță îți este afectat sectorul casei și al familiei. Este un moment oportun pentru schimbări în viața domestică. Atmosfera emoțională se va intensifica atunci când Luna ajunge în Scorpion. Sectorul creativ va fi redeschis, astfel că nu trebuie să-ți fie teamă să începi un nou proiect.

Leu: 23 iulie – 22 august

Luna Nouă în Balanță îți influențează sectorul comunicării. Vrei să te implici mai mult în problemele locale și să încerci să le rezolvi. Este un moment excelent pentru a-ți face noi prietenii și a te conecta cu vecinii, spune Astrology.com.

Atunci când Luna intră în Scorpion, e important să fii atentă la treburile casnice și la legăturile emoționale. În probleme de familie va exista o mică tensiune.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

În cazul tău, Luna Nouă în Balanță activează sectorul financiar. Este un moment oportun pentru a reevalua ceea ce ai realizat până acum. Comunicarea cu cei din jur va deveni mult mai intensă odată ce Luna ajunge în Scorpion. Astrele îți sugerea să urmezi idei noi cu multă pasiune.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Este un moment excelent pentru un nou început în ceea ce te privește. Identitatea personală este reinventată și se vor seta astfel noi cicluri. Atunci când Luna se mută în Scorpion, focusul va fi pe finanțe și securitate, arată Yourtango.com. Emoțiile intense nu vor fi trecute cu vederea.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Luna Nouă în Balanță cade într-un sector de inconștiență. Va veni un moment în care să-ți dorești vindecarea printr-un proces de durată. Vechile drumuri pe care ai mers nu ți se mai potrivesc. Luna va intra în semnul tău spre finalul zilei, astfel că vei avea parte de o energie fibrantă.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Cu Luna Nouă în Balanță, viața socială și scopurile de viitor au o lumină aparte. Este un moment excelent pentru proiecte noi și conectarea cu oameni pe care ți-i doreai de multă vreme în preajmă. Ești tentată să îți rezolvi și problemele cu propria persoană. Introspecția este acum căutată.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Luna Nouă în Balanță îți oferă șansa unui nou început. Este un moment oportun pentru a-ți seta scopuri de lungă durată pe plan profesional. Atunci când Luna se mută în Scorpion se vor intensifica și conexiunile. Pasiunea este la cote maxime atât în ceea ce privește prietenii cât și munca.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Luna Nouă în Balanță te încurajează să începi cu încredere noi relații. De asemenea, dacă ești dispusă să înveți și să-ți dedici timpul unei pregătiri intense, poți obțină o diplomă pe care o vânai de multă vreme.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Vrei să-ți împărtășești resursele cu cei din jur, însă la cea mai mică situație care te surprinde, dai înapoi. Atunci când Luna intră în Scorpion, ești tentată să călătorești și să-ți umpli viața cu experiențe noi.