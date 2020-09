Horoscopul toamnei: Afla ce schimbari te asteapta, in functie de zodia ta!

Elementul Pamant, reprezentat de Pluto aflat in miscare aparent retrograda in Capricorn isi va relua mersul direct in preajma datei de 22 septembrie. In perioada sa de miscare directa, Pluto ne va arata la ce sa renuntam si mai ales ce si cum sa recladim in viata noastra.

Iata ce ne-au pregatit astrele pentru aceasta toamna!



Berbec In luna septembrie treci printr-o perioada minunata in plan afectiv si te gandesti chiar la casatorie. In octombrie culegi roadele la locul de munca, cu conditia sa eviti conflictele cu superiorii. Noiembrie vine cu ceva probleme de comunicare iar asta se va vedea in dificultatea cu care vei stabili noi relatii.

Taur În luna septembrie acorda atentie deosebita sanatatii pentru ca pot aparea complicatii cardiovasculare. Incearca sa te odihnesti mai mult si sa faci miscare. In octombrie faci pace cu un apropiat cu care ai avut ceva neintelegeri. Luna noiembrie vine cu schimbari in cuplu. Va apropiati mai mult si va ganditi chiar sa (mai) faceti un copil.

Gemeni Luna septembrie vine la tine cu si mai multa munca insa banii vor veni si ei pe masura eforturilor tale. In octombrie ai parte de clipe minunate in cuplu. Va intelegeti perfect si faceti planuri de viitor. In noiembrie, o provocare aparuta la serviciu te va face sa uiti de viata personala si nu iti vei mai dori altceva decat sa avansezi in cariera.

Articolul integral pe Ele.ro.