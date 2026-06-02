Negresă cu căpșuni și afine. Rețeta simplă și delicioasă, perfectă pentru mesele în familie

Negresa cu căpșuni și afine este un desert care combină perfect intensitatea ciocolatei cu prospețimea fructelor de pădure. Textura sa este moale și ușor umedă, iar contrastul dintre gustul dulce-amărui al negresei și aromele acrișoare ale căpșunilor și afinelor o transformă într-o prăjitură echilibrată și surprinzător de răcoritoare. Este un desert simplu de preparat, dar cu un rezultat spectaculos, potrivit atât pentru ocazii speciale, cât și pentru momentele în care vrei ceva dulce și diferit.

INGREDIENTE:

pentru blatul umed

130g ciocolată neagră (minim 50% cacao)

80g cafea fierbinte

170g kefir

130g ulei

3 ouă

200g făină

180g zahăr

70g cacao neagră

5g praf de copt

2g sare

pentru crema de brânză:

250g mascarpone

1 ou

30g zahăr vanilat

o lingura griș

80g afine

o lingură făină

100g căpșuni

MOD DE PREPARARE:

Se toacă ciocolata mărunt și se pune în 80g cafea fierbinte și se lasă să se topească amestecând ușor. Dacă nu se topește perfect, se poate pune amestecul pe baie de aburi. Se lasă să se răcorească.

Se pun într-un castron ouăle, uleiul și iartul și se amestecă cu un tel, apoi se adaugă crema de ciocolată răcită și se omogenizează. Ideal este ca toate ingredientele să fie la temperatura camerei.

Într-un alt vas se pune făina, cacaua, zahărul măcinat, sarea și praful de copt și se omogenizează amestecul, apoi se cerne peste compoziția lichidă și se omogenizează cu telul. Nu se amestecă decât până când amestecul este omogen.

Se mixează crema mascarpone cu oul, zahărul și apoi se adaugă grișul.

Se spală afinele și se dau printr-o lingură de făină (eu am folosit congelate) și se adaugă peste crema mascarpone.

Se spală căpșunile și se taie felii.

Se tapetează tava cu hârtie de copt, apoi se toarnă 2/3 din aluat și se pune compoziția de mascarpone din loc în loc. Se presară căpșunile și se toarna restul aluatului și se marmorează cu o furculiță.

Se introduce tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade C, pentru 45-50 de minute, până când trece testul cu scobitoarea. Se transferă pe un grătar și se lasă să se răcorească, potrivit sursei.