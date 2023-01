Berbecul

Violența și impulsivitatea sunt cuvintele de ordine ce îi caracterizează pe nativii din Berbec. Deși la prima vedere Berbecul pare cea mai prietenoasă și simpatică persoană, cei care ajung sa îl cunoască mai bine descoperă cu surprindere că are o latură întunecată pronunțată, care nu de puține ori inspiră teamă. Berbecul are tendinte animalice și dă senzația că nu deține niciun pic de autocontrol. Este adesea violent și nu are o minte complexa, ci judeca totul într-un mod simplist, ceea ce îl face să fie adesea intolerant. Am putea spune ca unii nativi sunt adevarate brute, care nu se sfiesc sa foloseasca violența de toate felurile dacă lucrurile nu merg cum își doresc, avertizează astrologii, citați de divahair.ro.

Taurul

Lăcomia și posesivitatea sunt cele mai pregnante defecte care îl rod pe dinăuntru pe nativul acestei zodii. La polul opus față de Berbec, Taurul este o fire pașnică, un prieten devotat și un om in general stabil. Cu toate acestea, cine îl cunoaste indeaproape află ca este mâncat în interior de lăcomie infinită. Este deosebit de posesiv, poate pentru că nu este foarte sigur pe el. Adesea, nativii din această zodie de pământ ajung să uite de tot ce e important în viață și să ducă un trai hedonist, trăind mai degrabă pentru a mânca.

Gemenii

Gemeni sunt superficialii zodiacului. Se spune despre Gemeni că sunt curioși și deschiși la minte, fiind și foarte adaptabili la orice situație. La prima vedere te pot fascina aceste persoane care par să stie atât de multe, dar nu durează mult până sa descoperi că, de fapt, superficialitatea este cea care îi face să încerce prea multe lucruri și să nu termine nimic. Adesea, Gemenii stiu să simuleze profunzimea, însă oricine încearcă să aprofundeze discuțiile cu ei poate rămâne dezamagit de rezultat. Totodată, probabil cea mai întunecată latura a Gemenilor este duplicitatea, având în vedere că niciodată nu poți ști dacă nativul este sau nu sincer. De obicei nu este.

Racul

Racii sunt cei mai sensibili nativi din zodiac. Surprinzator sau nu, racul nu are niciun fel de control asupra propriilor sentimente. Din acest motiv, drama este la ordinea zilei și de obicei este însoțită de toane și mofturi infinite. În cel mai intunecat ungher al sufletului său, Racul este răzbunator și de-a dreptul diabolic. Deși de puține ori chiar pune în aplicare ce îi trece prin minte atunci când este supărat, multi s-ar speria dacă i-ar putea citi gândurile.

Leul

Mândru, dar în același timp mânat de un puternic complex de inferioritate. Leul poate părea egocentric si obsedat de propria persoana și încearcă în permanență să impresioneze și să fie mereu cel mai bun. Ei bine, toate acestea sunt aparențe întrucât, în adâncul său, nativul este bântuit de un sâcâitor complex de inferioritate, care îl impinge să se străduiască mult prea mult, adesea frizând ridicolul. Leul este ca un copil râzgâiat, fiind adesea despotic cu cei din jur, deși la inceput îi trateaza cu mare atentie, pentru a-i atrage. Oricine ajunge să îi cunoască latura întunecată constată că mandrul Leu nu este nici pe departe „regele junglei”, deși rage toată ziua ca să fie auzit.

Fecioară

Persoana născută în această zodie cauta adesea să fie perfecta si de multe ori chiar reuseste sa para astfel. Insa la fel ca si Leul, sufera de un mare complex de inferioritate, motiv pentru care incearca sa demonstreze mereu ceva. Acesta este si motivul pentru care ii critica pe altii cu atata ardoare. Totodata, Fecioara este un om rece, lipsit de empatie, care nu vede decat calcule si cifre, sentimentele ramanandu-i straine.

Balanță

Teama de singuratate impinge aceasta zodie catre relatii care mai de care mai superficiale si chiar periculoase. Balanta este uneori dispusa sa accepte orice si nu poate lua nicio decizie ferma in legatura cu viata ei. Dorinta de a-i multumi pe ceilalti ajunge de cele mai multe ori sa ii dezamageasca, pentru ca este superficiala, o marca a vanitatii, pentru ca Balanta vrea sa fie apreciata si laudata. Desi pare o persoana profunda la primele discutii, oricine isi da seama ca Balanta spune multe si face putine.

Scorpion

De unde sa incepem sa insiram toate insusirile intunecate ale acestei zodii de apa? Scorpionii sunt persoane care devin agresive si razbunatoare atunci cand lucrurile nu merg asa cum isi doresc. Nativii ar fi in stare sa recurga la fapte teribile in situatii neplacute si nu sunt capabili de autocontrol. Au o profunzime emotionala aparte, dar sunt si vampiri energetici - cand stai prea mult in preajma lor, incepi sa te simti secata emotional. Paranoici si pesimisti, Scorpionii au o latura intunecata pe care nu o vede toata lumea, insa atunci cand devine evidenta, nu poate decat sa inspire teama!

Săgetător

Filosoful zodiacului se dovedeste a fi foarte superficial, chiar si in sfera intelectuala, pentru ca reproduce ceea ce a citit sau a auzit, fara a-si formula propriile ganduri. Niciodata nu patrunde prea mult un subiect si interestul lui fata de ocultism, filosofie, spiritualitate si alte domenii aparte este doar o metoda de a evada din realitatea care il plictiseste cumplit. Un Sagetator este totodata incapabil sa isi tina promisiunile, pentru ca il ia gura pe dinainte si promite marea cu sarea, pentru ca mai apoi sa uite complet.

Capricorn

O fire rigida si lipsita de spontaneitate, nativul acestei zodii este teribil de plictisitor pentru cineva care vrea sa aiba cat de cat un trai interesant. Capricornul este un om egoist si tot ce face este pentru el, niciodata pentru altii. Isi urmareste planurile fara abateri, calcand pe cadavre fara nicio urma de regret. De altfel, ar fi in stare chiar si sa tradeze cativa oameni pentru a obtine ceea ce vrea, pentru ca scopul scuza mijloacele in universul lui.

Vărsător

Nativului ii place sa para excentric si rebel si, mai presus de toate, sa devina un fel de „guru” pentru cei din jur, care au nevoie de ghidajul lui. Insa in realitate, Varsatorului ii lipseste profunzimea, iar empatia lui tinde catre zero. Stradania lui de a fi nonconformist ascunde o persoana plictisita de viata, care nu stie ce sa mai faca pentru a parea speciala. Oricine se indragosteste de un Varsator are sanse mari sa se aleaga cu inima franta, pentru ca se va lovi curand de raceala si ingamfarea acestei zodii de aer.

Pești

Persoanele nascute in aceasta zodie se lasa mereu duse de val si nu par sa aiba nicio putere asupra propriilor vieti. Desi sunt foarte sensibili si empatici, Pestii au si o puternica latura intunecata, compusa in mare parte din mitomanie. Nativii mint de ingheata apele, in special in privinta sentimentelor lor, pentru a se transforma in victime si a-i face pe ceilalti sa se simta vinovati. Este tactica cea mai folosita de catre aceasta zodie, maestra la santajul emotional.