Gemenii au karma de partea lor, iar Scorpionii primesc un mesaj care le schimbă viața. Iată previziunile complete pentru cele 12 zodii.

Horoscop sâmbătă, 22 noiembrie 2025

Berbec 

Iubire - Treceți prin suișuri și coborâșuri, vă aduceți aminte de trecut și vă poate cuprinde nostalgia. Nu neglijați prezentul. Aveți grijă la trădări și invidii din partea femeilor!

Sănătate - Consumați energie pentru a fi prezent aici și acum, pentru a vă adapta la rutina de zi cu zi.

Bani - E un moment bun să vă vindeți scump ideile. Faceți proiecte și prezentați-le fără teamă.

Taur

Iubire - Apelați la intuiția voastră pentru a ști unde să vă opriți cu reproșurile.

Sănătate - Dacă plecați la drum, nu uitați să vă îmbracați adecvat!

Bani - O parte din remunerațiile muncii voastre de acum vor veni mai târziu.

Gemeni 

Iubire - Vreţi altceva,dar nu ştiţi exact ce anume aţi vrea să fie diferit. Nu fiţi contra la tot ce vi se propune.

Sănătate - Acceptaţi-vă nevoile dar poftele apărute brusc să le satisfaceţi doar parţial.

Bani - Vă achiziţionaţi din grabă lucruri de care nu aveţi nevoie.

Rac 

Iubire - Căutați persoane potrivite pentru a face lucruri legate de scoaterea la suprafață a tensiunilor interioare.

Sănătate - E crescută percepția intuitivă. Aveți nevoie de timp pentru a vă înțelege visele, a analiza viața interioară.

Bani - Analizați trecutul pentru a vedea care din acțiunile eronate au fost mai costisitoare.

