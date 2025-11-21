Horoscop sâmbătă, 22 noiembrie 2025
Berbec
Iubire - Treceți prin suișuri și coborâșuri, vă aduceți aminte de trecut și vă poate cuprinde nostalgia. Nu neglijați prezentul. Aveți grijă la trădări și invidii din partea femeilor!
Sănătate - Consumați energie pentru a fi prezent aici și acum, pentru a vă adapta la rutina de zi cu zi.
Bani - E un moment bun să vă vindeți scump ideile. Faceți proiecte și prezentați-le fără teamă.
Taur
Iubire - Apelați la intuiția voastră pentru a ști unde să vă opriți cu reproșurile.
Sănătate - Dacă plecați la drum, nu uitați să vă îmbracați adecvat!
Bani - O parte din remunerațiile muncii voastre de acum vor veni mai târziu.
Gemeni
Iubire - Vreţi altceva,dar nu ştiţi exact ce anume aţi vrea să fie diferit. Nu fiţi contra la tot ce vi se propune.
Sănătate - Acceptaţi-vă nevoile dar poftele apărute brusc să le satisfaceţi doar parţial.
Bani - Vă achiziţionaţi din grabă lucruri de care nu aveţi nevoie.
Rac
Iubire - Căutați persoane potrivite pentru a face lucruri legate de scoaterea la suprafață a tensiunilor interioare.
Sănătate - E crescută percepția intuitivă. Aveți nevoie de timp pentru a vă înțelege visele, a analiza viața interioară.
Bani - Analizați trecutul pentru a vedea care din acțiunile eronate au fost mai costisitoare.
