sursă: Reddit via

"GHICIREA" NUMELUI UNUI LAUREAT AL PREMIULUI NOBEL

Într-un alt episod, copiii Simpsons au pus bani oentru a paria pe numele viitorului câștigător al Premiului Nobel. Peste 6 ani, s-a dovedit că au avut dreptate.

6 years after the episode aired, Bengt Holmstrom won the prize in the category of Economics. You can see that he was on the card in that exact category in the show

ZGÂRÎE-NORUL FANTOMATIC DIN LONDRA

Este una dintre cele mai fascinate predicții ale familie Simpson. Într-un episod din 1995, într-o imagine panoramică a Londrei, în spatele Big Ben apare silueta unui bloc turn, care nu exusta în realitate.



Turnul Shard, acum familiar londonezilor, a fost construită abia în 2013. Nu numai că arată exact ca cel din The Simpsons, dar se și află în același loc exact.