Eveniment astral special 2-4 decembrie 2023. Se deschide Portalul stelar Antares. Există nenumărate stele sclipitoare pe cerul nostru înstelat, dar strămoșii noștri astrologi s-au simțit atrași de patru stele în mod special – Aldebaran, Regulus, Fomalhaut și Antares. Aceste patru stele sunt cunoscute sub numele de Stelele Regale și sunt gardienii celor patru colțuri ale cerului și păzitorii a patru portaluri stelare sacre.

În fiecare an, între 2 și 4 decembrie, Soarele se aliniază cu Antares, activând și deblocând Portalul Stelar Antares. Antares este gardianul cerului vestic, inima Scorpionului, și se crede că este locul de odihnă al sufletelor după ce părăsesc trupul. Ca inima Scorpionului, Antares poate activa chakra inimii și debloca înțelepciunea superioară în ceea ce privește iubirea, nu doar iubirea pe care o dăm și o primim, ci iubirea care suntem.

Pasiuni noi



Antares se află în constelația Scorpionului, dar dacă te uiți la săgeata Arcașului Săgetător, aceasta indică direct către Antares. Acesta este punctul în care săgeata Săgetătorului are ca țintă, direct în inimă.

Poate că acesta este un indiciu că aici ar trebui să ne îndreptăm toate săgețile. Poate ar trebui să ne propunem să trăim din inimă și să facem din inimă punctul nostru țintă, indiferent ce facem în viață.

Putem folosi energia Portalului Stelar Antares pentru a ne conecta cu pasiunile noastre, a ne încrede în direcția în care sentimentele noastre încearcă să ne ghideze și a asculta intuiția noastră. Energia lui Antares este, de asemenea, un ghid puternic pentru a conduce o viață plină de pasiune, plăcere și scop.

Lecțiile trecutului



Ca loc de odihnă pentru sufletele care părăsesc pământul, Antares poate purta și energia reflecției. Pe măsură ce sufletele noastre odihnesc aici, sunt îndrumate să privească înapoi peste viața pe care au trăit-o pe pământ și să admire tot ceea ce au realizat.

Spiritele noastre nu pot simți regrete, pentru că știu că întotdeauna există o altă viață și mai multe oportunități de avut. Universul este un loc infinit, deci poate în acest loc de odihnă și reflecție să onorăm pur și simplu tot ce am realizat, tot ce am trecut și cât de mult am depășit.

Experiențe noi



O parte importantă a călătoriei noastre aici pe Pământ este să iubim, să simțim și să experimentăm, așa că poate prin energia Portalului Stelar Antares ne putem conecta profund la iubirea pe care suntem și la iubirea pe care am împărtășit-o în timpul șederii noastre pe Pământ.

Când Soarele trece prin Antares, este oportunitatea noastră de a onora călătoria noastră, de a renunța la regrete și de a sărbători iubirea pe care am primit-o și realizat-o.

Cu portalul Antares activat, este un moment potrivit pentru a ne analiza viața, nu pentru a ne judeca, ci pentru a învăța să ne iubim mai mult. Cum poți să te iubești pentru trecutul tău? Cum poți să te iubești pentru locul în care te afli azi? Cum poți să arăți iubire necondiționată pentru tine?

Stima de sine



Creșterea stimei de sine, creșterea vibrației și trecerea într-o stare de acceptare încep cu iubirea. Când privești în urmă la viața ta, cum poți găsi modalități de a-ți hrăni, susține și susține tot ceea ce ai făcut? Cum poți găsi o modalitate de a-ți ierta greșelile?

Suntem adesea foarte buni în a oferi iubire și iertare altora, dar nu și nouă înșine, așa că încearcă să abordezi viața ta și tot ceea ce ai trecut cu nimic altceva decât iubire pentru tine însuți. Dacă te ajută, imaginează-ți că vorbești cu cineva pe care îl iubești profund; ce i-ai spune dacă ar fi trecut prin ceea ce ai trecut tu?

Ce poți face pentru a face față acestei energii din aceste zile

Evaluează-ți viața până acum și găsește noi modalități de a sărbători, onora și admira tot ceea ce ai trecut.

Scrie o scrisoare sinelui tău interior; ce mesaje iubitoare, de susținere ai dori să împărtășești cu el?

Meditează asupra chakrei inimii.

Încearcă meditația cu bătăi de inimă.

Practică ritualuri de iubire de sine.

Scrie-ți o scrisoare de iertare, eliberându-te de orice regret sau greșeală percepută.

Acordă atenție viselor tale – ține un jurnal de vise.

Vizualizează energiile portalului Antares deschizându-ți inima; pe măsură ce inima ta se deschide, vezi cum emană o rază de lumină turcoaz, mov și magentă.

Fă o meditație cu intenția de a-ți oferi sufletului o odihnă.

