Etalare zilnica RUNE mistice marti 25 martie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru marti 25 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Tiewaz : Daca te gandesti la o relatie cu cineva, este posibil sa experimentezi o amaraciune din cauza unei separari sau perturbari in ritmul relatiei. Daca e acest caz, poti pierde energie, experimenta o agitatie si e posibil sa ii chinui si pe altii. La fel e valabil si pentru domeniul afacerii in care muncesti. Daca ceva nu merge bine, te infurii si pierzi putere. Nu e bine. Intelege ca pierderea de energie este rezultatul propriilor tale greseli si actiuni. Este timpul sa te gandesti cum sa iti corectezi obiceiuri din stilul de viata ce te-au adus aici.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – THURISAZ, inversata. Relatiile personale sunt accentuate acum. Unele rupturi sunt mai probabile decat unele noi uniuni. Mentine-ti umorul si detasarea orice se intampla. Chiar si esecurile pot fi oricand redirectionate si privite drept oportunitati ce si sunt, de fapt.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Wunjo : Iata un mesaj de la puterile superioare ce vine prin aceasta runa : lasa bucuria sa intre in viata ta. Fa-ti o fapta buna tie si celor din jurul. Care va fi aceea ? Intuitia iti va spune !

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – ALGIZ: Semnificatie PROTECTIE. Oportunitatile si noile provocari sunt caracteristice pentru aceasta runa. Cu ele, oricum, pot aparea si influente nedorite si deci devine necesar sa te protejezi. Aici, prin acest mesaj, ti se transmite ca cea mai buna protectie este actiunea potrivita la momentul potrivit. Daca experimentezi durere, nu o nega si nu incerca sa te ascunzi de ce se intampla. Observ-o si invata de la ea, simte-o si da-i drumul : cu cat iti permiti tie insuti sa o simti, cu atat mai repede vei fi in stare sa o eliberezi. Runa Algiz iti reaminteste ca esti in proces de crestere si a fi constient de asta este cea mai buna protectie in clipe de indoiala.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – FEHU (cu fata in sus). Runa indica faptul ca succesul si prosperitatea sunt in viitorul tau apropiat. Prosperitatea poate sosi spiritual sau fizic. Norocul poate veni pe calea ta si iti va spori bogatia vietii prin iubire, atat fizica cat si spirituala. Iubirea ta va fi implinita si reciproca.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – EHWAS (cu fata in sus). Imagineaza-te stand sus pe un cal si privind lumea dintr-o perspectiva diferita. Tu ai nevoie sa ai incredere in cal si in loialitatea lui fata de tine, exact cum in viata trebuie sa ai incedere in cei din jur ca iti sunt loiali. S-ar putea sa ai nevoie sa iti modifici planurile sau ideile ca sa poti intelege si cuprinde in totalitate amploarea schimbarii anuntate. Acum este timpul sa profiti la maxim de orice oportunitate.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Hagalaz: Aceasta runa iti aduce mesajul ca totul se intampla cu un scop. Nimic pe lume nu este intamplator. Ar putea fi ceva dureros, dar care, la final, se va dovedi un mare beneficiu.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Jera (inversata): Jera este runa succesului si a continuitatii. Recompensele si succesul trebuie sa fie inradacinate. Talentele si abilitatile tale latente trebuie sa fie descoperite. Jera este runa succesului si a continuitatii.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Nauthiz: Esti intr-o situatie in care o nevoie materiala nu iti este implinita sau te simti impovarat de lipsuri. Aceasta situatie poate fi atat reala, cat si inchipuita. Totul este sa actionezi pentru a schimba situatia. Atlfel, te poti astepta la o degradare a calitatii vietii. Nu ezita sa ceri ajutor daca nu poti face totul de unul singur.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – SOWELU: Runa germanica Sowelu semnifica conceptul de totalitate, de forte vitale ale vietii si de Soare. Aceasta runa vesteste un moment de profunda regenerare pentru cel ce o primeste. Este nevoie sa admiti ceva ce ai negat de mult timp daca vrei sa mergi mai departe si sa culegi beneficii noi. In clipa in care accepti sa scoti la lumina ce era in negare, devii intreg, complet si aduci totalitatea in viata ta. Un razboinic este viteaz atunci cand este constient de toate aspectele sale.

